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9 апреля 2024, 8:46 Читати українською

ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с ограничениями

Европейский парламент и Европейский совет достигли предварительного соглашения о приостановлении действия импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год до 5 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Европейский парламент и Европейский совет достигли предварительного соглашения о приостановлении действия импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год до 5 июня 2025 года.
Фото: pixabay.com

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«Эти односторонние меры либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и будут способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные нарушения из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Комиссия Е С может применить любые защитные меры для фермеров ЕС, которые сочтет нужным.

«В рамках усиленных защитных мер по защите фермеров ЕС экстренная приостановка торговли может быть применена для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда», — говорится в сообщении.

Участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, тарифы будут пересмотрены.

Кроме того, Еврокомиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы.

Также законодатели одобрили обязательство Комиссии Е С обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса рассмотрения соглашения об ассоциации, как только будет завершена законодательная процедура по временной либерализации.

Ожидается, что Европарламент проголосует это постановление на пленарном заседании сессии в апреле с последующим утверждением Советом Е С. Действующие торговые мероприятия заканчиваются 5 июня 2024, и новые правила должны вступить в силу сразу после этой даты.

Источник: Минфин
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