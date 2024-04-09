Европейский парламент и Европейский совет достигли предварительного соглашения о приостановлении действия импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год до 5 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с ограничениями
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«Эти односторонние меры либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и будут способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные нарушения из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что
«В рамках усиленных защитных мер по защите фермеров ЕС экстренная приостановка торговли может быть применена для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда», — говорится в сообщении.
Участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, тарифы будут пересмотрены.
Кроме того, Еврокомиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы.
Также законодатели одобрили обязательство
Ожидается, что Европарламент проголосует это постановление на пленарном заседании сессии в апреле с последующим утверждением
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