Украина готова взять взаймы в США — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь США «чем быстрее, тем лучше». Поэтому он готов согласиться на ссуду. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Один сенатор недавно был и он говорит: «Ты согласишься на кредитные деньги?». «А какие есть варианты?». Он говорит: «Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь». говорю: «А для чего эти выборы, если нет никакого выбора». Поэтому мы согласимся на любой вариант. Я скажу больше: если бы Украине предложили дать пакет в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: «Только сегодня «. Здесь нет выбора, наш выбор один — выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно — чем быстрее, тем лучше», — сказал президент.

Зеленский посетовал, что Украина стала внутриполитическим вопросом в США, но он надеется, что «ум все же победит и мы получим соответствующую помощь».