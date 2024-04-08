Украина готова взять взаймы в США — Зеленский

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2024, 10:16 Читати українською

Украина готова взять взаймы в США — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь США «чем быстрее, тем лучше». Поэтому он готов согласиться на ссуду. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь США «чем быстрее, тем лучше».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Один сенатор недавно был и он говорит: «Ты согласишься на кредитные деньги?». «А какие есть варианты?». Он говорит: «Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь». говорю: «А для чего эти выборы, если нет никакого выбора». Поэтому мы согласимся на любой вариант. Я скажу больше: если бы Украине предложили дать пакет в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: «Только сегодня «. Здесь нет выбора, наш выбор один — выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно — чем быстрее, тем лучше», — сказал президент.

Зеленский посетовал, что Украина стала внутриполитическим вопросом в США, но он надеется, что «ум все же победит и мы получим соответствующую помощь».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+34
Exba
Exba
8 апреля 2024, 10:19
#
Эх! Дал бы кто взаймы До следующей зимы И позабыл об этом Эх! Дал бы кто взаймы…
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 апреля 2024, 10:23
#
І підь який процент тобі хтось дасть в борг з рейтингом ССС?
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
8 апреля 2024, 10:29
#
Размен политической «независимости» на экономическую кабалу
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 апреля 2024, 10:30
#
Пора уже в лохмотья одеваться может давать больше будут , а то походу не верят что просящие сильно нуждаются
+
+5
Moonlighter
Moonlighter
8 апреля 2024, 10:37
#
Конечно когда наша делегация едет в баленсиаге, гучи и картье на шее — слабо верится что этим людям нужна помощь)
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 апреля 2024, 10:51
#
А рік тому казали що ленд ліз не потрібен бо це дорого , а тут ОПА вже згодні на все
+
0
SamBB
SamBB
8 апреля 2024, 10:55
#
Це була така страшилка для москалів, ще початково по цій програмі ніхто нікому не планував щось давати…
+
0
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
8 апреля 2024, 10:57
#
Україна готова взяти у рот у США — Зеленський
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AlexZerg, antonov3765, Exba, malfar и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами