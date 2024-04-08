В Украине могут запустить программу аренды жилья с правом его выкупа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2024, 16:04 Читати українською

В Украине могут запустить программу аренды жилья с правом его выкупа

«Укрфинжилье» совершенствует программу доступного ипотечного кредитования «еОселя» и разрабатывает новые, в частности программу аренды с правом выкупа, сообщили в пресс-службе госпредприятия агентству «Интерфакс-Украина».

«Укрфинжилье» совершенствует программу доступного ипотечного кредитования «еОселя» и разрабатывает новые, в частности программу аренды с правом выкупа, сообщили в пресс-службе госпредприятия агентству «Интерфакс-Украина».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОтмечается, что «Укрфинжилье» сейчас активно работает над этим проектом.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что «Укрфинжилье» сейчас активно работает над этим проектом. Формат rent to own не новый, он достаточно популярен, в частности, в европейских странах, опыт которых эксперты компании сейчас изучают, чтобы сделать украинскую модель максимально выгодной и действенной. Формат rent to own предполагает, что человек сначала арендует выбранное жилье в течение ограниченного периода времени вместе с уплатой арендных платежей, накапливает средства на уплату первого взноса и затем сделка превращается в обычный кредит.

«Пока не готовы озвучивать детали по ставкам, срокам и участникам. Больше конкретики вы услышите после всех этапов обсуждения с представителями правительства», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обнародовало проект закона Украины «Об основных принципах жилищной политики». Согласно тесту законопроекта, в частности, предусмотрены механизмы социального жилья, социального жилья с правом выкупа, служебного жилья.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Lamo, Lucarelli, Mini Mi и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами