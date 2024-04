В Украине могут запустить программу аренды жилья с правом его выкупа

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что «Укрфинжилье» сейчас активно работает над этим проектом. Формат rent to own не новый, он достаточно популярен, в частности, в европейских странах, опыт которых эксперты компании сейчас изучают, чтобы сделать украинскую модель максимально выгодной и действенной. Формат rent to own предполагает, что человек сначала арендует выбранное жилье в течение ограниченного периода времени вместе с уплатой арендных платежей, накапливает средства на уплату первого взноса и затем сделка превращается в обычный кредит.

«Пока не готовы озвучивать детали по ставкам, срокам и участникам. Больше конкретики вы услышите после всех этапов обсуждения с представителями правительства», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обнародовало проект закона Украины «Об основных принципах жилищной политики». Согласно тесту законопроекта, в частности, предусмотрены механизмы социального жилья, социального жилья с правом выкупа, служебного жилья.