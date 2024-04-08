Население в марте купило рекордно низкий объем валюты

Объемы покупки валюты населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Так, в феврале объемы чистой покупки валюты населением достигали $824,5 млн, а в январе и декабре прошлого года превышали $1 млрд.

В частности, в марте население уменьшило объемы покупки наличной валюты до $1,78 млрд, а ее продажи выросли до $1,26 млрд. В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,35 млрд, а продали — на $0,3 млрд.

В 2023 году украинцы продали валюты на $18,2 млрд, а купили — на $23 млрд. Чистая покупка валюты населением составила $4,79 млрд.