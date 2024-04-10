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10 апреля 2024, 19:26 Читати українською

Альтернатива Starlink: Киевстар будет предоставлять в Украине доступ к спутниковому интернету OneWeb

Украинский оператор мобильной связи Киевстар будет официальным представителем британской OneWeb в Украине, благодаря чему сможет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового широкополосного доступа к интернету — альтернативу Starlink. Об этом рассказал B2B-директор Киевстар Константин Вечер на Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.

Украинский оператор мобильной связи Киевстар будет официальным представителем британской OneWeb в Украине, благодаря чему сможет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового широкополосного доступа к интернету — альтернативу Starlink.
Фото: Kyivstar

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Сейчас мы тестируем с некоторыми силами обороны технологии OneWeb. Мы будем официальным представителем компании в Украине. Также сможем предлагать эти услуги бизнесу", — сказал Вечер.

Он отметил, что OneWeb имеет свою спутниковую сеть и может обеспечить высокоскоростной спутниковый интернет, в частности в нестандартных условиях.

«Мы понимаем и имеем запросы… от специальной сферы Вооруженных Сил Украины до того, что Starlink не выполняет, не всегда выполняет те задачи, на которые возлагается на нее бизнес или оборона. Это — предоставление связи в критических условиях», — сказал B2B-директор Киевстар.

Читайте также: Bloomberg узнал, сколько Пентагон заплатил за терминалы Starlink в Украине

Ранее гендиректор Укрпочты сообщил, что во время массированных обстрелов и перебоев с энергоснабжением в Харькове, возникших в результате разрушений объектов критической инфраструктуры, у Укрпочты возникли проблемы с работой Starlink. По его словам, выяснилось, что Starlink не работает в зоне активности средств радиоэлектронной борьбы.

В марте агентство Reuters сообщило, что материнская компания Киевстар — телекоммуникационный холдинг Veon заключил соглашение с британской компанией OneWeb по интеграции спутниковых услуг компании с ее наземной сетью.

Сообщалось, что OneWeb располагает около 550 низкоорбитальными спутниками и планирует запустить десятки других с помощью SpaceX.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Bookseller
Bookseller
10 апреля 2024, 20:17
#
А блокировка неугодных сайтов там тоже будет от Киевстара? Тогда это не альтернатива Starlink.
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