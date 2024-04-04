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4 апреля 2024, 14:47 Читати українською

Google планирует взимать плату за поисковую систему на основе ИИ

Компания Google, принадлежащая Alphabet, рассматривает возможность взимать плату за премиум функции своей генеративной поисковой системы на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с планами IT-гиганта.

Компания Google, принадлежащая Alphabet, рассматривает возможность взимать плату за премиум функции своей генеративной поисковой системы на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: pixabay.com

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Google рассматривает различные варианты, включая интеграцию функций поиска на основе искусственного интеллекта в свои премиальные службы подписки, которые уже предоставляют доступ к его новому помощнику Gemini в Gmail и «Документах».

Этот шаг ознаменует первый случай, когда Google введет платный доступ для любого из своих основных продуктов, поскольку компания стремится завоевать позиции в быстросменном пространстве ИИ.

Причем традиционная поисковая система Google будет оставаться бесплатной, а реклама будет продолжать появляться наряду с результатами поиска даже подписчикам.

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Пользовательские сервисы Google на протяжении многих лет оставались преимущественно бесплатными — они полностью финансировались за счет рекламы. По итогам прошлого года выручка Google от поисковой и сопутствующей рекламы составила $175 млрд.

Это более половины от общего объема продаж, и в связи с этим компании необходимо ответить на вопрос: как внедрить инновационные решения в области ИИ, сохранив при этом большой источник прибыли.

С ноября 2022 года, когда OpenAI запустила ChatGPT, Google отчаянно стремится отреагировать на конкурентную угрозу со стороны популярного чат-бота — он оперативно дает полные ответы на многие вопросы, что угрожает сделать ненужным традиционный механизм работы поисковых служб, а следовательно, и рекламу, которая появляется в поиске.

Читайте также: Apple выбрала Gemini от Google для интеграции ИИ в iPhone

В мае прошлого года Google начала тестировать экспериментальную поисковую систему на базе ИИ — она предлагает подробные ответы на вопросы, выводит ссылку на дополнительную информацию и показывает рекламу. Но компания не спешила добавлять функции сервиса SGE (Search Generative Experience) в основную поисковую систему.

Источник: Минфин
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