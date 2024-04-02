Киберклубы 2.0: Как компьютерные клубы вновь завоевывают рынок Украины. Опыт сети CYBERION

Компьютерные клубы, которые в начале 2000-х в Украине были местом присоединения молодежи к новым технологиям, пришли в упадок с распространением домашних компьютеров. Но благодаря развитию киберспорта они переродились в новом качестве: теперь это современные киберклубы, которые привлекают геймеров своей атмосферой, мощными компьютерами, сервисом и комфортными условиями времяпрепровождения за любимым хобби.

Известный украинский футболист Андрей Тотовицкий, атакующий полузащитник «Шахтера», который сейчас играет на правах аренды за коваливский клуб «Колос», в свободное от работы время также увлекается играми, только компьютерными. Он часто играет в Counter-Strike, немного реже в PUBG: Battlegrounds.

Спортсмен давно мечтал открыть собственный бизнес, просматривал разные сферы, пока в прошлом году его друг не рассказал ему о франшизе от сети киберспортивных клубов CYBERION. «Это он мне предложил и спросил: «Не хочешь попробовать открыть киберклуб? — рассказывает Тотовицкий. — Мы подумали, проанализировали ситуацию на рынке, почитали о развитии этого вида спорта и решили, что мы хотим попробовать себя в этой сфере», — рассказывает Тотовицкий.

Андрей Тотовицкий

Со своим другом и нынешним бизнес-партнером они открыли по франшизе клуб CYBERION в сентябре прошлого года в Киеве, в районе КПИ. Футболист очень доволен, что все прошло гладко, поскольку он основал бизнес в реалиях войны. «Совершенно никаких проблем не было. Все было корректно, правильно. Со стороны владельцев франшизы, с нашей стороны», — говорит Тотовицкий. Сейчас он со своей командой активно развивает бизнес, уделяя большое внимание соцсетям. И с каждым месяцем, по его словам, количество посетителей заведения на 40 компьютеров растет.

Сам бренд CYBERION появился в начале 2022 года. У его основателей Артема Натанзона и Рамиза Гатамова уже был за плечами опыт развития компьютерных клубов и другого развлекательного контента. А затем решили сконцентрироваться на киберспорте и создать в Украине соответствующую инфраструктуру мирового уровня. И, несмотря на, казалось бы, не слишком удачное для начала нового бизнеса время, настойчиво идут вперед: за два года они продали 15 франшиз, пять клубов уже работают по франшизе, десять — строятся по всей стране, среди них пять — открываются уже в апреле. Также предприниматели уже вышли за пределы Украины: вскоре новый клуб откроется в Кракове, ведутся переговоры по Варшаве, а также локациям в США.

Артем Натанзон и Рамиз Гатамов — основатели киберклуба CYBERION

Путь от интернет-кафе до современных киберклубов

Первые компьютерные клубы в Украине начали активно появляться в 2000-х годах. Они привлекали молодежь возможностью приобщиться к новым технологиям, которые распространялись в постсоветском мире с заметным отставанием от западных стран. В те времена купить компьютер для дома было дорого, та же история была и с интернетом, к тому же скорость последнего была гораздо ниже, чем сейчас.

Тогдашние компьютерные клубы или интернет-кафе, как их называли, были параллельно и копировальными центрами. Там можно было не только поразвлечься с друзьями, поиграв в игры, но и скачать из интернета нужную информацию, распечатать или скопировать документы. «В детстве мы с друзьями с огромным удовольствием собирались и играли в компьютерных клубах. И даже дни рождения отмечали исключительно в них», — вспоминает начало 2000-х Рамиз Гатамов. — Это было место сбора всей молодежи, именно парней. Мы собирались на часок-два, в какие-то игры играли, кроме этого, информацию скачивали, песни и т. п. Потому что доступа к этому дому не было".

К 2010 году популярность таких компьютерных клубов упала. У большинства молодежи уже были домашние компьютеры с доступом в интернет, и играть дома в игры было удобнее.

С начала 2010-х годов трансформируется и сама сфера компьютерных игр, с которой начал свое становление тренд киберспорта. Мощным толчком к этому стали турниры The International (TI) по игре Dota 2, организованные ее разработчиком — компанией Valve. Первый из них состоялся в 2011 году в Кельне, на котором одержала победу украинская команда Natus Vincere (NAVI) — на латыни «Рожденные побеждать». А в 2015 году эта компания начала турниры Major по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), первый из которых прошел во Франкфурте.

С каждым годом всевозможные киберспортивные турниры привлекают все больше участников, зрителей и спонсоров. А сами киберклубы больше напоминают локации из фильмов о будущем: футуристический интерьер, сверхмощные компьютеры с разными девайсами, огромные мониторы, на которых транслируются соревнования по киберспорту, множество сопутствующих услуг.

«Именно с Dota начался бум. Люди увидели, что в этом есть большие призовые, спонсоры начали приходить и создавать бюджеты, это чрезвычайно увеличило интерес, — говорит Рамиз. — После Dota появились большие турниры по CS:GO, Valorant, Fortnite. Сейчас существует очень много дисциплин, по которым проводятся большие турниры с серьезными призовыми».

По размерам контрактов, киберспорт уже вплотную приблизился к традиционным видам спорта, таким как теннис или хоккей. Уступает он сейчас разве что футболу. В частности, призовые турнира The International в 2021 году составили более 40 млн долларов.

Украина, в отличие от первого этапа с распространением компьютеризации и интернета, уже не отстает, а идет в ногу со временем. Украинские киберспортивные команды, такие как NAVI, Vindigo или Monte, хорошо знают во всем мире. Вот только должной инфраструктуры для подготовки профессионалов по киберспортивным дисциплинам пока недостаточно. Этот пробел и принялись восполнить основатели CYBERION.

История создания CYBERION

Создатели франшизного проекта киберспортивных клубов — не новички в сфере предпринимательства. В частности, у Артема Натанзона с 2007 года уже было два направления в своей предпринимательской деятельности — автострахование и производство фасадных материалов. Но хотелось иметь что-то, что одновременно было бы чем-то новым в Украине, вдохновляло бы и имело большой потенциал развития.

В 2018 году он со своими партнерами обратил внимание на киберспорт, который безумными темпами набирал популярность в мире. И уже через год в Кривом Роге появились первые игровые клубы TRAFFIC. Эти компьютерные клубы нового поколения, где максимальное внимание уделено удобству посетителей, кардинально отличались от бывших интернет-кафе. Они стали местом встреч киберспортивного сообщества и обычных игроков.

До начала широкомасштабной войны уже функционировали пять таких клубов в Кривом Роге и Днепре. Проекты были очень успешными, хотелось их быстро масштабировать, однако партнеры понимали, что только собственными силами большую сеть клубов им создать будет трудно. А именно масштабные проекты, прежде всего, привлекают внимание как игроков, так и спонсоров.

В 2021 году партнеры пересмотрели структуру своего бизнеса и решили разработать бизнес-модель современного киберспортивного клуба, которую можно масштабировать с помощью франшизы. Так появился первый клуб CYBERION — пространство с единым и проработанным дизайном, высоким уровнем сервиса, мощными турнирами и очень комфортными условиями для игроков, где они могли бы общаться в кругу единомышленников и улучшать свои навыки, соревнуясь на турнирах.

«Сначала наш бизнес включал очень много развлекательных аспектов — это и небольшие кинотеатры, и виртуальная реальность, и настольный теннис, и многое другое, — объясняет Рамиз. — И мы начали убирать лишнее. Возникла идея сконцентрироваться именно на киберспорте, устроить классный досуг и развить это в Украине, сделав недостижимым для других компьютерных клубов».

Еще одной причиной создать собственную франшизу для развития киберспортивной инфраструктуры мирового уровня стало понимание того, что эта ниша для бизнеса долго пустовать не будет. Ее может занять некий мировой гигант, быстро вытеснив всех местных конкурентов. «Мы понимали, что это станет проблемой, если завтра рядом с нашими клубами откроется условный кибермакдональдс с серьезными возможностями маркетинга, рекламными интеграциями и т. п. , — добавляет Артем. — И поэтому мы решили сами стать этим „Макдональдсом“ в сфере киберспорта».

Это был новый для Украины бизнес. Основателям CYBERION пришлось самим разработать многое — создать стандарты для руководителей и администраторов, продумать все технические нюансы функционирования клубов, наладить эффективный маркетинг, прописать форматы и регламенты турниров.

Труднее всего с первого раза было все правильно продумать по техническому наполнению клубов. Именно тогда Артем и Рамиз договорились о сотрудничестве с нынешними партнерами — компаниями ASUS и HATOR. «Мы не очень ориентировались, какие правильные игровые конфигурации компьютеров выбрать, — признается Артем, — какие девайсы нужны, чтобы они через месяц не вышли из строя и годами были актуальные. И именно ASUS и HATOR помогли нам во многом сделать верный выбор».

ASUS, давно известный в мире производитель компьютерного оборудования, поставляет для клубов CYBERION компьютеры, мониторы и периферию. А украинский бренд HATOR отвечает за удобные и износостойкие игровые кресла. Эта компания появилась на рынке сравнительно недавно — в 2018 году, однако уже наработала хорошую репутацию благодаря своей ставке на качество продукции.

Но, пожалуй, величайшим вызовом для основателей CYBERION стал старт совершенно нового направления в своем бизнесе в условиях начала полномасштабной войны в Украине. Гатамов вспоминает, как управляющий их клуба в Кривом Роге вечером 23 февраля 2022 года уехал в Киев, чтобы оказать поддержку клубу по операционной деятельности, а уже утром 24 февраля с киевского вокзала сообщил о вторжении россии. «Эта новость очень потрясла на тот момент, — говорит Рамиз. — потому что мы не понимали, как и что будет. Самая большая сложность была именно в это время организоваться, мотивироваться и работать дальше».

И им это удалось. Ни один из клубов сетей TRAFFIC и CYBERION в войну не закрывался, некоторые даже параллельно были бомбоубежищами в начале вторжения. Предпринимателям важно было показать, что при любых обстоятельствах посетители могут найти здесь островок безопасности и комфорта. «Многие кафе, рестораны, спортивные клубы в начале войны были закрыты. А мы работали даже в блекауты — ставили генераторы и подключали бесперебойный интернет. Мы продолжали работать над тем, чтобы даже в самое тяжелое время люди всегда знали, что мы открыты, мы работаем, на нас можно рассчитывать».

Посетители, в свою очередь, сразу же оценили подход к бизнесу и голосуют за него гривной. Цены на услуги достаточно демократичные: стартуют от 50 грн в час. Все клубы TRAFFIC и CYBERION в войну работают в плюс.

Здесь геймеры могут не только пообщаться с единомышленниками, но и хорошо прокачать свои навыки, участвуя в турнирах лиги «Коло» по разным дисциплинам. У основателей CYBERION, кстати, две турнирные лиги — одна лига «Коло», где игроки могут принять участие только в клубах CYBERION. Вторая — лига E-champions, совместный проект с Федерацией киберспорта Украины, здесь может участвовать любой клуб нашей страны. Каждый месяц в этих лигах принимают участие до тысячи игроков, среди которых за последний год были разыграны призовые на 1 млн грн. «Мы, в первую очередь, пытаемся сформировать спрос на потребление этого информационного продукта офлайн, а не онлайн. Мы вытаскиваем из онлайна наших гостей и привлекаем их к нам в клубы», — говорит Рамиз.

Особенности франшизы CYBERION

Франшиза CYBERION предусматривает открытие клуба на 20, 30 или 40 компьютеров. Паушальный взнос составляет $13 500, инвестиции на запуск локации — от $80 тыс. Период окупаемости — от 16 месяцев. Прибыль — от $5 тыс.

У партнеров по франшизе, как правило, уже есть опыт в бизнесе, и они не обязательно сами увлекались или увлекаются компьютерными играми. Иногда они так пытаются сделать все идеально, что удивляют даже самих основателей франшизы, как Игорь Максименко из Черкасс, который готовится открыть в своем городе клуб CYBERION на 25 компьютеров в начале апреля. На систему вентиляции для клуба из-за особенностей помещения он потратил в полтора раза больше, чем прописывала инструкция. Но его не столько беспокоит увеличение окупаемости проекта, сколько комфорт для клиента. «Посетитель чувствует фальшь. Буквально какой-нибудь момент дискомфорта — и человек сюда больше не придет. Потому я на это ставлю такой большой акцент: сервис, чистота, порядок», — убежден черкасский предприниматель.

Сами же основатели франшизы на достигнутом останавливаться не собираются и выводят свою деятельность по развитию киберспортивной инфраструктуры на новый уровень. С кафедрой киберспорта при Киевском университете физического воспитания обсуждают планы создания Академии киберспорта, а с государственными органами власти прорабатывают вопросы привлечения к Е-спорту военных с посттравматическим синдромом, поскольку взаимодействие с игроками в компьютерных играх помогает восстанавливать социальные связи. Здесь может пригодиться опыт по реабилитации военных в США и исследование американских ученых на эту тему.

Просто сконцентрироваться на собственном бизнесе и бороться с конкурентами — это не CYBERION. У его основателей есть визионерская миссия. «Главное для нас — сформировать качественные киберспортивные площадки. Мы хотим, чтобы все на этом рынке развивались и, в целом, спрос на это рос, — отмечает Артем Натанзон. — И чтобы люди видели, что каждый киберклуб — это не просто определенное количество компьютеров. Это, прежде всего, атмосфера. Мы каждый день улучшаем разные процессы, чтобы нашим гостям и партнерам было все удобнее, эффективнее и интереснее. Именно с таким подходом культура киберспорта будет развиваться, комьюнити будет расти, появляться новая инфраструктура и новые интересные проекты!»