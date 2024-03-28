Илон Маск откроет доступ к чат-боту Grok всем премиум-подписчикам X

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен всем премиум-подписчикам платформы X (ранее Twitter). Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Раньше чат-бот был доступен только для подписчиков Premium+.

Поскольку все больше рекламодателей отходят от платформы микроблогов, миллиардер отметил уменьшение зависимости компании от рекламы и обратил внимание на более привлекательные планы подписки.

Ранее в этом месяце Маск заявил, что xAI откроет Grok с открытым исходным кодом после того, как он подал в суд на OpenAI за то, что компания якобы отказалась от своей первоначальной миссии в пользу коммерческой модели.

Впоследствии Маск опубликовал открытый код чат-бота Grok.

Этот шаг предоставит доступ к лежащему в основе технологии коду и сблизит xAI с Meta и французским Mistral, обе из которых имеют модели ИИ с открытым исходным кодом.

Напомним

Илон Маск, который был соучредителем OpenAI, но вышел из компании, подал в суд на OpenAI и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана, утверждая, что тесная связь компании с корпорацией Microsoft взорвала ее начальную миссию — создание технологии с открытым исходным кодом, которая не зависела бы от корпоративных приоритетов.

Маск подал иск за нарушение контракта, нарушение фидуциарных обязанностей и обвинение в недобросовестной деловой практике. Он подает иск в качестве донора неприбыльной материнской организации OpenAI еще с 2019 года и стремится заставить OpenAI прекратить приносить выгоду Microsoft и лично Альтману.

«Минфин» писал, что руководители OpenAI заявили о «категорическом несогласии» с иском Илона Маска против компании. Там отвергли предположение Маска о том, что стартап является «фактической дочерней компанией» Microsoft, заявив, что претензии миллиардера «могут вытекать из жалости Илона о том, что он не имеет отношения к компании сегодня».