Минфин - Курсы валют Украины

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25 марта 2024, 20:00 Читати українською

НБУ ослабил гривну до минимума, а на межбанке валюта растет до максимумов: главное за 25 марта

Нацбанк снова ослабил гривну до исторического минимума

Национальный банк установил на 26 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 39,2298 грн (+0,3223 грн), что является новым историческим минимумом. Предыдущий рекорд был установлен 21 марта.

Безналичный доллар дорожает, межбанк «сходил» на 39,30 грн: это новый рекорд

В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара. Утренняя торговля с 10:00 на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытие рынка в пятницу — 39,13 грн/$), после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а в полдень до 39,28−39,30 грн/$.

Зеленский подписал закон о рынках капитала: в НКЦБФР просили наложить на него вето

Владимир Зеленский подписал принятый в феврале законопроект № 5865, имеющий целью урегулирование и осуществление надзора за деятельностью на рынках капитала и организованных товарных бирж. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать законопроект.

Нацбанк досрочно перечислит в госбюджет 80% своей прибыли за прошлый год

Это согласовано в обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом.

В Украине открыли Офис Реестра убытков: почему это важно

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.

Курс доллара и евро в неделю: как на гривне отразится транш МВФ

Прошедшая неделя была богата событиями, и валютный рынок на них реагировал. Межбанк несколько раз ходил выше уровня 39 гривен за доллар, но затем отступал на фоне положительных новостей о выделении Украине международной помощи. Однако Нацбанку все равно пришлось вдвое нарастить объемы продаж доллара из своих резервов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 20:29
#
Берите доллары, девочки… Мальчики вас обманут… Как Всегда… Бегом…
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 20:52
#
40… 40… 40… Азбука морзе .
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 21:19
#
1 апреля … Оникс . вас раздуплись…как сегодня…
+
0
bonv
bonv
25 марта 2024, 22:11
#
Нехай спалюють більше ЗВР:)
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