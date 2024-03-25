НБУ ослабил гривну до минимума, а на межбанке валюта растет до максимумов: главное за 25 марта

Национальный банк установил на 26 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 39,2298 грн (+0,3223 грн), что является новым историческим минимумом. Предыдущий рекорд был установлен 21 марта.

Безналичный доллар дорожает, межбанк «сходил» на 39,30 грн: это новый рекорд

В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара. Утренняя торговля с 10:00 на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытие рынка в пятницу — 39,13 грн/$), после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а в полдень до 39,28−39,30 грн/$.

Зеленский подписал закон о рынках капитала: в НКЦБФР просили наложить на него вето

Владимир Зеленский подписал принятый в феврале законопроект № 5865, имеющий целью урегулирование и осуществление надзора за деятельностью на рынках капитала и организованных товарных бирж. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать законопроект.

Нацбанк досрочно перечислит в госбюджет 80% своей прибыли за прошлый год

Это согласовано в обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом.

В Украине открыли Офис Реестра убытков: почему это важно

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.

Курс доллара и евро в неделю: как на гривне отразится транш МВФ