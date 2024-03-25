Нацбанк досрочно перечислит в госбюджет 80% своей прибыли за прошлый год

Национальный банк, как и годом ранее, досрочно перечислит в государственный бюджет до 80% своей чистой прибыли за предыдущий год. Это согласовано в обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики Украины по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и оформлено принятым 21 марта законом, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы обязуемся в 2024 году воздержаться от использования прибыли НБУ на целевые расходы и направим эту категорию доходов в Общий фонд государственного бюджета», — говорится в Меморандуме, опубликованном на сайте МВФ.

Согласно ему, Нацбанк может перечислить в госбюджет до 30 млрд грн уже в марте, а еще 8 млрд грн — до конца июня.

Верховная Рада 21 марта приняла в целом закон № 9667−1 о внесении изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в котором согласно правке главы профильного парламентского комитета Даниила Гетманцева НБУ в 2024 году разрешается досрочно, до подтверждения внешнего аудитора и утверждения советом НБУ годовой финансовой отчетности за 2023 год перечислить в госбюджет 80% от суммы прибыли.

«Наконец, мы признаем, что расходы, связанные с реализацией денежно-кредитной политики путем поглощения ликвидности (процентные расходы по депозитным сертификатам НБУ), необходимы и оправданы для поддержания макроэкономической стабильности», — говорится также в Меморандуме, подтверждая позицию Нацбанка в дискуссии по ставкам по депозитным сертификатам.

В материалах Фонда констатируется, что нестабильность в распределении выделенного внешнего финансирования стала серьезной проблемой для выполнения бюджета, в связи с чем правительству пришлось предпринять ряд мер: была перенесена заранее выплата дивидендов госпредприятиями, осуществлены авансовые налоговые платежи, в том числе примерно 24 млрд грн налога на прибыль от банков, а также отсрочены отдельные расходы. Кроме того, правительство смогло привлечь средства на рынке ОВГЗ и использовало имеющиеся у него денежные резервы, которые необходимо будет восстановить до конца года с учетом снижения внешнего финансирования в 2025 году.

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