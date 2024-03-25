Владимир Зеленский подписал принятый в феврале законопроект № 5865, имеющий целью урегулирование и осуществление надзора за деятельностью на рынках капитала и организованных товарных бирж. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать законопроект. Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на документ.
Зеленский проигнорировал просьбу руководства НКЦБФР, которая просила ветировать закон о рынках капитала
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Сущность закона
Законопроект был принят парламентом 22 февраля. Его целью называлось построение на украинских рынках капитала и организованных товарных рынках эффективной системы регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.
Среди предложений документа перечислялось повышение институциональной способности НКЦБФР как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширение его полномочия, а также гарантии независимости. Также совершенствуются законодательные нормы международного сотрудничества НКЦБФР.
Документ предлагает строить эффективную систему надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков по принципам IOSCO, Международной организации комиссий по ценным бумагам. Внедряются механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации
Законопроект также предусматривает прямое запрещение финансовых пирамид — схемы инвестирования, при которой привлеченным инвесторам обещается получение пассивного дохода, выплата которого зависит от привлечения новых инвесторов.
Просьба НКЦБФР
В начале марта Магомедов обратился к Президенту с просьбой применить право вето по принятому закону. Магомедов хотел, чтобы регулятор самостоятельно утверждал штатное расписание, тогда как сейчас это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете. Также глава НКЦБФР просил убрать из закона норму о конфликте интересов, запрещающую работникам Комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или просто занимать там какую-либо должность.
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Комментарии - 6
Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану
Номер, дата реєстрації:
9185 від 05.04.2023
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pokarannya-bez-izolyatsii-vid-suspilstva-zakon-pro-probatsiyniy-naglyad-pidpisano
Можно делать следующие — без угрозы сесть в тюрьму!
∙ умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
∙ перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
∙ умисне легке тілесне ушкодження;
∙ побої та мордування;
∙ домашнє насильство;
∙ погрози вбивством;
∙ зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
∙ зараження венеричною хворобою;
∙ ненадання допомоги хворому медпрацівником;
∙ насильницьке донорство;
∙ експлуатація дітей;
∙ примушування до вступу в статевий зв’язок;
И другое…
До этого закона — за преступления выше — тюрма гарантированна!
А сейчас можно и дома почилить!
Еще вопрос к тем, кто в свое время за Яныка глосовал!???