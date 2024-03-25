Зеленский проигнорировал просьбу руководства НКЦБФР, которая просила ветировать закон о рынках капитала

Владимир Зеленский подписал принятый в феврале законопроект № 5865, имеющий целью урегулирование и осуществление надзора за деятельностью на рынках капитала и организованных товарных бирж. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента ветировать законопроект. Об этом пишет FinTech Insider со ссылкой на документ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сущность закона

Законопроект был принят парламентом 22 февраля. Его целью называлось построение на украинских рынках капитала и организованных товарных рынках эффективной системы регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.

Среди предложений документа перечислялось повышение институциональной способности НКЦБФР как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширение его полномочия, а также гарантии независимости. Также совершенствуются законодательные нормы международного сотрудничества НКЦБФР.

Документ предлагает строить эффективную систему надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков по принципам IOSCO, Международной организации комиссий по ценным бумагам. Внедряются механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и т. д. Также определяется ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала.

Законопроект также предусматривает прямое запрещение финансовых пирамид — схемы инвестирования, при которой привлеченным инвесторам обещается получение пассивного дохода, выплата которого зависит от привлечения новых инвесторов.

Просьба НКЦБФР

В начале марта Магомедов обратился к Президенту с просьбой применить право вето по принятому закону. Магомедов хотел, чтобы регулятор самостоятельно утверждал штатное расписание, тогда как сейчас это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете. Также глава НКЦБФР просил убрать из закона норму о конфликте интересов, запрещающую работникам Комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или просто занимать там какую-либо должность.

К теме: Глава НКЦБФР просит президента наложить вето на закон о рынках капитала, потому что может лишиться должности