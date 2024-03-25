Безналичный доллар дорожает, межбанк «сходил» на 39,30 грн: это новый рекорд

В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара . Утренняя торговля, с 10:00, на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытия рынка в пятницу — 39,13 грн/$) после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а к полудню до 39,28−39,30 грн/$.

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Доллар также предлагали по 39,35 грн/$, однако на этих уровнях сделок еще не совершалось.

Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,1579 грн/$.

К 12:20 объем торгов на Bloomberg достиг $120 млн, и может продолжить активно расти после обеда. Нацбанк наверняка останется крупнейшим валютным продавцом на торгах.

На прошлой неделе НБУ нарастил свои продажи из валютных резервов в 2,6 раза — до $680 млн.