В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара. Утренняя торговля, с 10:00, на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытия рынка в пятницу — 39,13 грн/$) после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а к полудню до 39,28−39,30
грн/$.
Безналичный доллар дорожает, межбанк «сходил» на 39,30 грн: это новый рекорд
В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара. Утренняя торговля, с 10:00, на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытия рынка в пятницу — 39,13 грн/$) после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а к полудню до 39,28−39,30
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Доллар также предлагали по 39,35 грн/$, однако на этих уровнях сделок еще не совершалось.
Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,1579 грн/$.
К 12:20 объем торгов на Bloomberg достиг $120 млн, и может продолжить активно расти после обеда. Нацбанк наверняка останется крупнейшим валютным продавцом на торгах.
На прошлой неделе НБУ нарастил свои продажи из валютных резервов в 2,6 раза — до $680 млн.
Комментарии - 13
«Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?»
Живу в Харькове и поэтому на такой
длительный срок ничего не прогнозирую.
Могу спрогнозировать только летнее
наступление орков на Харьков с попыткой
его полного окружения…
«Посмотрите сколько мы должны МВф»
Вот и напишите конкретную цифру — сколько Украина должна на сегодня МВФ.
Лично я не буду возражать, если энергетику вы восстановите исключительно
за гривневые закупки с нулевыми расходами валюты…
Им тоже надо идти на встречу.
встановлено на рівні 39,2298 грн/$