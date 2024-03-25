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25 марта 2024, 15:01 Читати українською

Безналичный доллар дорожает, межбанк «сходил» на 39,30 грн: это новый рекорд

В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара. Утренняя торговля, с 10:00, на площадке Bloomberg стартовала на 39,01 грн/$ (ниже закрытия рынка в пятницу — 39,13 грн/$) после чего за полтора часа котировки поднялись до 39,1950 грн/$, а к полудню до 39,28−39,30
грн/$.

В понедельник, 25 марта, растет безналичный курс доллара.

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Доллар также предлагали по 39,35 грн/$, однако на этих уровнях сделок еще не совершалось.

Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,1579 грн/$.

К 12:20 объем торгов на Bloomberg достиг $120 млн, и может продолжить активно расти после обеда. Нацбанк наверняка останется крупнейшим валютным продавцом на торгах.

На прошлой неделе НБУ нарастил свои продажи из валютных резервов в 2,6 раза — до $680 млн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 марта 2024, 15:04
#
Та досить вже!
+
+24
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2024, 15:15
#
Поступила финансовая помощь от доноров — почему-бы и не нарастить продажи валюты на межбанке, ведь донорская помощь предоставлена в валюте для проведения бюджетных выплат, а расходы бюджета на социальные выплаты производятся исключительно в гривне…
+
+45
financialGenius
financialGenius
25 марта 2024, 15:31
#
Всегда есть что сказать и когда падает хорошо и когда укрепляется , все у вас по плану … Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2024, 16:03
#
FinancialGenius
«Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?»

Живу в Харькове и поэтому на такой
длительный срок ничего не прогнозирую.

Могу спрогнозировать только летнее
наступление орков на Харьков с попыткой
его полного окружения…
+
+15
Борис Бурбон
Борис Бурбон
25 марта 2024, 15:39
#
Посмотрите сколько мы должны МВф , там в этом месяце отдать надо почти все то, что от него получили. А к существующем проблемам добавилась еще и енергетика
+
+39
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2024, 15:59
#
Борис Бурбон
«Посмотрите сколько мы должны МВф»

Вот и напишите конкретную цифру — сколько Украина должна на сегодня МВФ.
Лично я не буду возражать, если энергетику вы восстановите исключительно
за гривневые закупки с нулевыми расходами валюты…
+
0
Prya
Prya
25 марта 2024, 17:32
#
20 ярдов только летом должны бы отдать
+
0
zevs1
zevs1
25 марта 2024, 15:23
#
Доллар уходит в отрыв, значит снова всё начнёт дорожать.
+
0
uxui
uxui
25 марта 2024, 16:00
#
Почему дорожает, где откат, я хочу купить по 36.6, а лучше по 29 как до войны, шо такое?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2024, 16:09
#
Купившие бакс по 42+ тоже хотят слиться хотя-бы в ноль.
Им тоже надо идти на встречу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2024, 16:10
#
Офіційний курс НБУ на 26 березня 2024 року
встановлено на рівні 39,2298 грн/$
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 16:18
#
40…40… 40…40… 40… Грн… Ето уже точьно…тот кто писал свои, не удачные прогнозы… Всех записал в список бредней, доверия нет…
+
0
Uuu123
Uuu123
25 марта 2024, 17:57
#
Доллар дорожает потому, что не даёт помощь США, да нашим казнокрадам хоть сто миллиардов дай легко быстро освоят. Где подивались совсем не давно выделенные деньги из Японии, Канады, Европы, снова украли?
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