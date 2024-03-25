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25 марта 2024, 17:21 Читати українською

Нацбанк снова ослабил гривну до исторического минимума

Национальный банк установил на 26 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 39,2298 грн (+0,3223 грн), что является новым историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк установил на 26 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 39,2298 грн (+0,3223 грн), что является новым историческим минимумом.

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Предыдущий рекорд был установлен 21 марта, что видно на этом графике, демонстрирующем изменение курса гривны в паре с долларом с начала года.

На межбанковском рынке доллар также вырос до максимума на 39,30 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Prya
Prya
25 марта 2024, 17:34
#
Это непопулярно, но крайне необходимо. Нужно еще решительнее двигаться в сторону точки равновесия.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 18:33
#
Ух ты истину глаголышь…точка равновесия логично 100 пополам 50 грн…
+
+15
zevs1
zevs1
25 марта 2024, 18:49
#
Судя по всему у гривны будут ежедневные исторические минимумы .
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