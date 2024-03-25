Нацбанк снова ослабил гривну до исторического минимума

Национальный банк установил на 26 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 39,2298 грн (+0,3223 грн), что является новым историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Предыдущий рекорд был установлен 21 марта, что видно на этом графике, демонстрирующем изменение курса гривны в паре с долларом с начала года.

На межбанковском рынке доллар также вырос до максимума на 39,30 грн.