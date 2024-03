NFT с изображением собаки-символа Dogwifhat продали за $4,3 млн

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Представитель платформы Foundation, на которой проходил аукцион, написал:

🚨SOLD🚨



On November 17, 2018, Achi's owners captured him в endearing hat on camera. Это went viral, ultimately becoming meme and mascot for meme coin $wif .



Сегодня, что изображение было сделано по Gigantic Rebirth Ventures on FND for 1,210.759 ETH (4.3 Mil)! pic.twitter.com/8jV4szdPg1