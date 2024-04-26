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26 апреля 2024, 11:45 Читати українською

Stripe будет принимать платежи в крипте, SEC отложила решение по опционам на спотовые биткоин-ETF: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Stripe снова начнет принимать платежи в криптовалютах

Международная платежная система Stripe объявила о возвращении на крипторынок. В первый раз с 2018 года компания начнет поддерживать переводы в криптовалютах.

Клиенты Stripe смогут принимать платежи в стейблкоинах USDC в таких сетях как Solana, Ethereum и Polygon. В дальнейшем компания планирует добавить поддержку других цифровых активов и блокчейнов.

«Расчеты больше нельзя сравнить с фильмами Кристофера Нолана по продолжительности и транзакционным расходам. Мы возвращаем криптовалютные платежи. В этот раз со стейблкоинами, что гораздо удобнее», — заявил соучредитель и президент Stripe Джон Коллисон.

Stripe прекратила работу с криптовалютами 2018 года, сославшись на нестабильность этого класса активов. Через четыре года она попыталась вернуться на крипторинок, объявив о поддержке выплат в Connect. Основным и единственным клиентом этой услуги стала социальная сеть X (ранее Twitter).

SEC отложила решение по опционам на спотовые биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила решение относительно заявок на начало торгов опционами на акции спотовых биткоин-ETF. Также регулятор запросил публичные комментарии по этому вопросу.

В ходе этого этапа Комиссия рассчитывает прояснить ряд моментов, указанных в постановлении. Среди прочего, это вопрос о том, подпадают ли опционы на спотовые биткоин-ETF под те же правила, что и акции.

SEC отвела на сбор общественных комментариев 21 день и 35 дней в качестве промежуточного дедлайна. Это означает, что у Комиссии есть время до 29 мая 2024 года, чтобы принять решение.

Количество биткоин-кошельков с балансом свыше $1 000 выросло до рекордных 10,6 млн

К середине марта количество кошельков, содержащих биткоины на сумму свыше $1000, возросло до рекордных 10,6 млн, увеличившись на 100% с 2023 года. Об этом говорится в отчете Fidelity Digital Assets.

«Это может свидетельствовать о растущем распространении биткоина и его принятии „усредненным“ человеком. Показатель указывает на увеличение количества небольших адресов, которые накапливают и сохраняют актив, даже при росте цен», — говорится в исследовании.

Краткосрочные перспективы первой криптовалюты «достаточно положительные», считают аналитики. Из 16 отслеживаемых показателей монеты четверть признана «отрицательными» или «нейтральными», а половина — «положительными».

В Fidelity также отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в I квартале упал на 4,2% до 2,3 млн. BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн. BTC.

Эксперты подчеркнули, что вывод актива с торговых платформ «не обязательно указывает на популярность самостоятельного хранения».

Среди «отрицательных» показателей в отчете выделена нереализованная прибыль владельцев биткоина. По данным исследования, к концу первого квартала более 99% адресов находились в плюсе.

«По мере роста количества доходных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — отметили эксперты.

BlackRock опровергла информацию о партнерстве с Hedera

Американская международная инвестиционная компания BlackRock не имеет прямого отношения к решению Archax и Ownera токенизировать акции ICS US Treasury money market fund (MMF) от компании Hedera. Об этом заявил представитель фирмы, сообщает Cointelegraph.

23 апреля HBAR Foundation — компания-разработчик блокчейна Hedera — опубликовала соответствующее сообщение, прикрепив картинки и видео с логотипами компаний.

Рынок интерпретировал новость как партнерство с BlackRock, что привело к скачку курса токена HBAR на 110%.

Еще накануне HBAR Foundation раскритиковали за вводящие в заблуждение формулировки. На следующий день уже поступила официальная реакция от управляющей компании.

«BlackRock не имеет коммерческих отношений с Hedera, BlackRock не выбирал Hedera для токенизации каких-либо фондов», — заявил ее представитель.

Опровержение привело к отрицательной реакции в HBAR. Цена рухнула с пиковых $0,182 после публикации новости до $0,113.

Источник: Минфин
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