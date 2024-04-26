Курс валют на 26 апреля: доллар в банках подешевел, евро — подорожал

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже снизился на копейку. Курс евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,78−39,89, евро — 42,80−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,52−39,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,44−42,45 грн/евро.

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