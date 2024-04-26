Курс валют на вечер 26 апреля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 26 апреля Закрытие 26 апреля Изменения доллар 39,52/39,55 39,67/39,69 15 /14 евро 42,44/42,45 42,48/42,49 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,35 грн., а продают за 42,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,83−39,90, евро — 42,85−43,00 грн.

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