К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 26 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 26 апреля
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Закрытие 26 апреля
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Изменения
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39,52/39,55
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39,67/39,69
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15 /14
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42,44/42,45
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42,48/42,49
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,35 грн., а продают за 42,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,83−39,90, евро — 42,85−43,00 грн.
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Источник: Минфин
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