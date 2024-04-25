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25 апреля 2024, 18:39 Читати українською

В НБУ говорят, что курсовые колебания не несут никакой угрозы

Рост курса доллара к гривне в последнее время вызван рыночными факторами, которые не представляют угрозы для стабильности рынка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Рост курса доллара к гривне в последнее время вызван рыночными факторами, которые не представляют угрозы для стабильности рынка.
Фото:depositphotos

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По словам главы НБУ, регулятор действует в режиме «курсовой гибкости», предполагающей колебания под влиянием спроса и предложения, что и наблюдается сейчас.

«Постепенно возвращаемся к тем привычным параметрам, которые существовали до войны», — сказал он.

Пышный добавил, что НБУ сохранит присутствие на рынке. «Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика вполне безопасна и обусловлена рыночными предпосылками», — сказал глава НБУ.

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Пышный отметил, что сейчас на рынке фиксируется стабилизация ситуации.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий также отметил, что ситуация на валютном рынке «остается контролируемой».

«НБУ является активным участником, мы готовы сглаживать чрезмерные колебания, которые мы демонстрируем. У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов», — сказал он и добавил, что более 50% операций на межбанке же проходит без участия НБУ — это более 100 млн долларов в день.

Источник: Минфин
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