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25 апреля 2024, 18:17 Читати українською

Блокнот с надписью «Buy Bitcoin» продали на аукционе за $1 млн

25 апреля 2024 года аукционный дом Scarce.City сообщил о продаже известного в криптосообществе блокнота с надписью «Buy Bitcoin». Ставший популярным мемом лот продали за 16 BTC (более $1 млн). Об этом пишет Incrypted.

25 апреля 2024 года аукционный дом Scarce.

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Что известно

По имеющейся информации, покупателем блокнота стал пользователь, известный на просторах Web3-комьюнити под ником Squirrekkywrath. Некоторые эксперты по криптосфере охарактеризовали нового владельца надписи как «ветерана биткоин-индустрии».

Полученные средства будут направлены на развитие кошелька в сети Lightning на базе децентрализованной платформы Urbit. Основателем проекта является Кристиан Лангалис — автор нашумевшей в свое время надписи.

Отметим, что блокнот со словами Buy Bitcoin стал мемом после того, как попал в поле зрения камер во время выступления экс-главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в 2017 году.

Лангалис продемонстрировал надпись, находясь за спиной тогдашней главы ведомства, участвовавшей в слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Впоследствии его вывели из помещения за нарушение правил, а сама надпись приобрела культовый статус.

Представители аукционного дома Scarce.City заявили, что лот стал для них рекордной по стоимости продажей. Мероприятие проходило в тематическом биткоин-баре под названием Pub Key, расположенном в Нью-Йорке.

Напомним

На аукционе Sotheby's продали биткоин-NFT за $254 000.

Источник: Минфин
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