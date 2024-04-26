Официальный курс: НБУ снизил гривну на 20 копеек

Национальный банк Украины установил на 26 апреля 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,6702 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 20 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 26 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,52 грн. Европейская валюта подорожала на 34 копейки.

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