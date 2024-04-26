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26 апреля 2024, 9:27 Читати українською

НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» (фото)

Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Чернобыль.
Фото: НБУ

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«Это — четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника», — говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черного, над которым вверху птенцы в гнезде.

На аверсе — в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аист черный, лошадь Пржевальского, лось и бурый медведь.

Характеристики

  • Номинал памятной монеты — 5 грн.
  • Монета изготовлена из нейзильбера.
  • Тираж — 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).

Где купить

Купить памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» можно будет уже с сегодняшнего дня с 10:00 в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Oleh 45
Oleh 45
26 апреля 2024, 10:18
#
Хе-хе, в 10:11 26.04.2024 — вже не було на порталі НБУ.
На складі «0» шт.
Печалька
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