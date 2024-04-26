Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» (фото)
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«Это — четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника», — говорится в сообщении.
Как выглядит монета
На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черного, над которым вверху птенцы в гнезде.
На аверсе — в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аист черный, лошадь Пржевальского, лось и бурый медведь.
Характеристики
- Номинал памятной монеты — 5 грн.
- Монета изготовлена из нейзильбера.
- Тираж — 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).
Где купить
Купить памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» можно будет уже с сегодняшнего дня с 10:00 в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
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