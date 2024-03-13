Биткоин достиг $73 000, суточный приток капитала в спотовые биткоин-ETF превысил $1 млрд: что нового на рынке

Цена биткоина поднялась до $73 000

Сегодня, 13 марта, курс биткоина достиг нового максимума — $73 000. За сутки актив вырос на 1,27%, за неделю — на 10,40%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости первая криптовалюта торгуется чуть ниже $73 000. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также демонстрируют рост. Ethereum достиг $4000.

Суточный приток капитала в споте биткоин-ETF превысил $1 млрд

12 марта 2024 года чистый суточный приток средств в секторе спотовых биткоин-ETF составил $1,05 млрд, согласно SoSo Value. Это новый исторический максимум.

На это повлияли два основных фактора — высокая активность по позиции iShares Bitcoin Trust (IBIT) и резкое сокращение оттока средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Кроме того, объем активов в управлении (AUM) IBIT превысил $15 млрд. Фонд все еще отстает от GBTC, но стремительно сокращает разрыв. При этом чистый приток в IBIT превысил показатель оттока капитала из продукта Grayscale Investments.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса, объем торгов за IBIT 12 марта превысил по аналогичному показателю фонд SPDR Gold Trust вдвое.

Второй большой день для 10-го и дневного дня в past five w/ $8.5b (только 5 stocks traded more). $IBIT went crazy again (double $GLD volume), но в среднем пакете реально пишут, $HODL и $BTCO 150m и 250m, большой для них pic.twitter.com/BsGImq1xeq — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 12 марта 2024

Общий объем торгов в сегменте составил $8,5 млрд — лучшее значение за последние пять дней, подчеркнул эксперт.

Coinbase выпустит облигации на $1 миллиард

Компания Coinbase объявила о планах привлечь дополнительные средства путем размещения облигаций на $1 млрд. Они обозначены как старшие конвертируемые облигации со сроком погашения в 2030 году.

«По облигациям будут начисляться проценты, которые будут выплачиваться раз в полгода. Срок их погашения настанет 1 апреля 2030, если их не выкупят, не погасят или не конвертируют раньше», — говорится в заявлении компании.

Отметим, что старшие привилегированные облигации — это долговые ценные бумаги, владельцы которых имеют определенное преимущество при ликвидации компании.

Кроме того, предложение содержит опционы на покупку дополнительных облигаций на $150 млн со сроком 30 дней. Они пойдут на покрытие расходов, связанных с перераспределением активов.

Согласно пресс-релизу, Coinbase намерена направить полученные средства на погашение долга, оплату потенциальных транзакций с ограниченным лимитом и приобретение других фирм.

Таким образом компания решила избежать продажи акций Coinbase и сохранить свою акционерную стоимость. Используя долговой рынок для финансирования, Coinbase следует стратегии, которой следует основатель компании MicroStrategy Майкл Сейлор.

SEC Таиланда позволила компаниям инвестировать в спотовые биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) открыла доступ к спотовым биткоинам-ETF в США для местных аккредитованных инвесторов. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post со ссылкой на заявление регулятора.

Согласно новым правилам, SEC Таиланда одобрила запуск частных фондов, которые могут инвестировать в ETF на базе биткоина, торгуемых на биржах США. Инвестировать в такие фонды смогут «институциональные инвесторы и лица со сверхвысоким уровнем дохода».

Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) объяснила, что доступ к криптовалютным биржевым продуктам получат только аккредитованные компании из-за высоких рисков.

Некоторые фирмы попросили SEC предоставить им возможность торговать цифровыми активами. Однако нам необходимо тщательно подумать, разрешать ли им непосредственно инвестировать в цифровые активы из-за высокого риска", — сказала она.

Между тем эти нормы по-прежнему делают невозможным доступ к спотовым биткоинам-ETF для розничных инвесторов.