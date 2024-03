Биткоин достиг $73 000, суточный приток капитала в спотовые биткоин-ETF превысил $1 млрд: что нового на рынке

Сегодня, 13 марта, курс биткоина достиг нового максимума — $73 000. За сутки актив вырос на 1,27%, за неделю — на 10,40%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости первая криптовалюта торгуется чуть ниже $73 000. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также демонстрируют рост. Ethereum достиг $4000.

12 марта 2024 года чистый суточный приток средств в секторе спотовых биткоин-ETF составил $1,05 млрд, согласно SoSo Value. Это новый исторический максимум.

На это повлияли два основных фактора — высокая активность по позиции iShares Bitcoin Trust (IBIT) и резкое сокращение оттока средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Кроме того, объем активов в управлении (AUM) IBIT превысил $15 млрд. Фонд все еще отстает от GBTC, но стремительно сокращает разрыв. При этом чистый приток в IBIT превысил показатель оттока капитала из продукта Grayscale Investments.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса, объем торгов за IBIT 12 марта превысил по аналогичному показателю фонд SPDR Gold Trust вдвое.

