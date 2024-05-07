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7 мая 2024, 16:51 Читати українською

Некоторые банки Швейцарии принимают от клиентов рублевые переводы — СМИ

Отдельные банки Швейцарии по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране, выяснил российский Forbes.

Отдельные банки Швейцарии по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране, выяснил российский Forbes.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноРечь может идти, в том числе о переводах от $10 млн, которые проходят по специальному предварительному согласованиюЕще в прошлом году швейцарские банки, в том числе крупнейшие — UBS и Credit Suisse, ужесточили работу с клиентами с российскими паспортами: те столкнулись с угрозой блокировки счетов, если они, к примеру, платят налоги в россии или у них есть в россии бизнес.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Речь может идти, в том числе о переводах от $10 млн, которые проходят по специальному предварительному согласованию

Еще в прошлом году швейцарские банки, в том числе крупнейшие — UBS и Credit Suisse, ужесточили работу с клиентами с российскими паспортами: те столкнулись с угрозой блокировки счетов, если они, к примеру, платят налоги в россии или у них есть в россии бизнес. Причина — ужесточение контроля за исполнением санкций.

В этом году банки начали закрывать счета людям с двойным гражданством, если один из паспортов — российский.

Тем не менее клиентам швейцарских банков из числа 10 крупнейших до сих пор удается не только сохранить счета, но и переводить на них рубли. Об этом рассказали четыре собеседника Forbes — сотрудник family-офиса в москве, чей клиент проводил такие операции.

По словам собеседника Forbes, после рублевого перевода в банк деньги обмениваются на иностранную валюту по биржевому курсу, при этом банк берет комиссию — обычно порядка 0,2−0,4% от суммы сделки.

Кроме того, клиент обязан разместить переведенные деньги в этом же банке. На каждую сделку «смотрят индивидуально» и есть случаи отказов, к примеру, если источник получения средств — сделки с госкомпаниями или государством, добавляет сотрудник family-офиса.

Курс конвертации переведенных рублей биржевой, а комиссия банка составляла 0,5% от сделки, рассказал Forbes инвестконсультант, попросивший об анонимности.

«Такие сделки доступны для уже действующих клиентов, к которым у специалистов по комплаенсу не было никаких вопросов», — добавил он.

Какие банки это делают

Все опрошенные Forbes собеседники отказались назвать швейцарские банки, которые сейчас проводят рублевые операции, сославшись на то, что такие операции «не афишируются».

Сотрудник family-офиса добавил, что это как минимум два банка из 10 крупнейших в Швейцарии. Двое собеседников Forbes — инвестконсультант и сотрудник одной из швейцарских компаний — сообщили, что ранее такие переводы проводили UBS и Credit Suisse.

Но, по словам сотрудника швейцарской компании, сейчас они это делать перестали. Еще один собеседник Forbes, работающий в сфере консалтинга с обеспеченными российскими клиентами, слышал, что такие переводы проводил банк Vontobel.

Источник: Минфин
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