Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного Приватбанка падает. Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на украинский сервис фриланса Freelancehunt.
Спрос на услуги monobank растет. Какие банки выбирают украинские фрилансеры
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Рост спроса
«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с начала 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. В то же время популярность Приватбанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.
«Молодое поколение всегда более открыто к инновациям и чему-то новому, поэтому наше преимущество в этом сегменте логично. Я считаю, что пользуясь monobank, вы автоматически становитесь ''младшими'', поскольку мы о положительных эмоциях, а они, как известно, сильно влияют на наш общий майндсет. Чтобы удержать лидерство в молодежном сегменте, обязательно требование — не останавливаться, продолжать удивлять и радовать клиентов. Планируем содержать его всегда. Девочки 35−44, вы все выглядите на 18 — приходите к нам!», — комментирует данные соучредитель monobank Олег Гороховский.
Больше поклонников получают и другие банки:
- ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году;
- АБанк — 2,19%;
- Райффайзен Банк — 1,49%.
Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.
Так, «поклонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.
Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают Приватбанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория в возрасте 45+, независимо от гендера, также выбирает Приватбанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.
Комментарии - 2
* Монобанк — жодних комісій
* Приватбанк — дай 10 гривень, дай 100 гривень.
Ну і те що показує діаграма: люди що мають пенсійну картку дуже неохоче змінюють банк. Навіть при тому що поточний банк створює їм проблеми.