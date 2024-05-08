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8 мая 2024, 8:10 Читати українською

Спрос на услуги monobank растет. Какие банки выбирают украинские фрилансеры

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного Приватбанка падает. Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на украинский сервис фриланса Freelancehunt.

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного Приватбанка падает.
Фото:depositphotos

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Рост спроса

«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с начала 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. В то же время популярность Приватбанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.

«Молодое поколение всегда более открыто к инновациям и чему-то новому, поэтому наше преимущество в этом сегменте логично. Я считаю, что пользуясь monobank, вы автоматически становитесь ''младшими'', поскольку мы о положительных эмоциях, а они, как известно, сильно влияют на наш общий майндсет. Чтобы удержать лидерство в молодежном сегменте, обязательно требование — не останавливаться, продолжать удивлять и радовать клиентов. Планируем содержать его всегда. Девочки 35−44, вы все выглядите на 18 — приходите к нам!», — комментирует данные соучредитель monobank Олег Гороховский.

Больше поклонников получают и другие банки:

Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.

Так, «поклонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.

Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают Приватбанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория в возрасте 45+, независимо от гендера, также выбирает Приватбанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
8 мая 2024, 9:27
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В тікоту гуляє короткий ролік якій пояснює чому так:
* Монобанк — жодних комісій
* Приватбанк — дай 10 гривень, дай 100 гривень.

Ну і те що показує діаграма: люди що мають пенсійну картку дуже неохоче змінюють банк. Навіть при тому що поточний банк створює їм проблеми.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 мая 2024, 10:26
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Конечно если раз в год лишать лицензии какйю-то плат’жную систему то скоро останется два банка приват и моно.
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