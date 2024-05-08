Спрос на услуги monobank растет. Какие банки выбирают украинские фрилансеры

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank , популярность же государственного Приватбанка падает. Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на украинский сервис фриланса Freelancehunt.

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Рост спроса

«Эксперты заметили стремительный рост популярности monobank с начала 2024 года: за первые 3 месяца этого года показатели увеличились с 41,54% до 44,18% против прошлого года. В то же время популярность Приватбанка падает: в 2023 году ему отдавали предпочтение 49,62% пользователей, а уже в 2024 — только 45,6%», — говорится в исследовании.

«Молодое поколение всегда более открыто к инновациям и чему-то новому, поэтому наше преимущество в этом сегменте логично. Я считаю, что пользуясь monobank, вы автоматически становитесь ''младшими'', поскольку мы о положительных эмоциях, а они, как известно, сильно влияют на наш общий майндсет. Чтобы удержать лидерство в молодежном сегменте, обязательно требование — не останавливаться, продолжать удивлять и радовать клиентов. Планируем содержать его всегда. Девочки 35−44, вы все выглядите на 18 — приходите к нам!», — комментирует данные соучредитель monobank Олег Гороховский.

Больше поклонников получают и другие банки:

ПУМБ выбрали 2,25% фрилансеров в 2024 году;

АБанк — 2,19%;

Райффайзен Банк — 1,49%.

Эксперты решили также узнать, какие возрастные группы предпочитают тот или иной банк.

Так, «поклонников» monobank в возрасте 18−24 лет гораздо больше как среди женщин, так и среди мужчин. Практически поровну разделились характеристики у парней возрастной категории 25−34 лет.

Большинство (58,2%) женщин в возрасте 35−44 лет предпочитают Приватбанк. В то же время, у мужчин ситуация почти такая же — чуть меньше половины (45%) выбирает этот банк как основную платформу для финансовых операций. Аудитория в возрасте 45+, независимо от гендера, также выбирает Приватбанк — 62,85% мужчин и 56,3% женщин.