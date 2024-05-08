Официальный курс: НБУ снова укрепил гривну на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 8 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,2966 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 8 мая установил официальный курс евро на уровне 42,30 грн. Европейская валюта подешевела на 9 копеек.

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