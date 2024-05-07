К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 7 мая: доллар продолжает падать на межбанке
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Открытие 7 мая
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Закрытие 7 мая
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Изменения
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39,28/39,30
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39,22/39,25
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6 /5
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42,27/42,29
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42,29/42,30
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2/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,75 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,70−39,79, евро — 42,73−42,88 грн.
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Источник: Минфин
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