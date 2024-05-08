В системе Prozorro. Продажи будут выставлять цифровые активы. Первый лот — 0,1 биткоин уже выставлен на продажу. Об этом сообщает маркетплейс аукционов Ubiz.ua — аккредитованная площадка Prozorro.Продажи.
В Prozorro. Продажи будут продавать цифровые активы. Первый лот — биткоин
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Детали
- аукцион состоится 14 мая 2024;
- стартовая стоимость — 188 000 грн без НДС.
Как принять участие в онлайн-торгах
- По обычной процедуре Prozorro. Продажи стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.
- Выиграть аукцион путем повышения ставок.
- Подписать Протокол.
- Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.
- Подписать договор купли-продажи (можно и посредством электронной цифровой подписи).
- Получить цифровой актив на свой кошелек.
Источник: Минфин
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