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8 мая 2024, 8:27 Читати українською

В Prozorro. Продажи будут продавать цифровые активы. Первый лот — биткоин

В системе Prozorro. Продажи будут выставлять цифровые активы. Первый лот — 0,1 биткоин уже выставлен на продажу. Об этом сообщает маркетплейс аукционов Ubiz.ua — аккредитованная площадка Prozorro.Продажи.

В системе Prozorro.
Фото:depositphotos

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Детали

  • аукцион состоится 14 мая 2024;
  • стартовая стоимость — 188 000 грн без НДС.

Как принять участие в онлайн-торгах

  • По обычной процедуре Prozorro. Продажи стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос.
  • Выиграть аукцион путем повышения ставок.
  • Подписать Протокол.
  • Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату.
  • Подписать договор купли-продажи (можно и посредством электронной цифровой подписи).
  • Получить цифровой актив на свой кошелек.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 мая 2024, 10:25
#
Лохов нашли или что. На бирже покупай сколько хочеш и по меньшей цене.
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