Еврокомиссия: Украина может получить первые поступления от замороженных активов рф уже к лету

Украина сможет воспользоваться первыми средствами из таких поступлений уже к лету текущего года. Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет Укринформ.

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Что известно

«Новое предложение предусматривает, что эти поступления будут использоваться, чтобы поддержать Украину с немедленным вниманием на финансирование (закупок — ред.) военного оборудования и (в среднесрочной и длительной перспективе) для восстановления. Это предложение сейчас обсуждается. Мы надеемся на скорейшее согласование между странами-членами, чтобы первые платежи могли быть сделаны уже к лету», — сказал Виганд.

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Он отметил, что, как правило, Еврокомиссия «не комментирует комментарии», но напомнил, как развивалась ситуация вокруг возможного использования замороженных на территории ЕС российских финансовых активов.

Первое предложение, которое Еврокомиссия сделала в декабре 2023 года и вступило в силу в феврале текущего года, зафиксировало удержание начисленных процентов на отдельных счетах, в частности, от российских активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях.

В качестве второго шага Европейская комиссия и высокий представитель ЕС 20 марта обнародовали предложение для использования этих чрезвычайных доходов, происходящих от процентных начислений на замороженные российские активы, для предоставления военной помощи для Украины.

Обсуждение этого предложения уже несколько раз проходило на уровне рабочих групп Совета Е С , а также в формате Coreper. Очередное такое обсуждение, как мы ожидаем, состоится завтра. Поэтому мы надеемся на скорейшее принятие этого предложения странами-членами", — добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним

6 мая во время выступления на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе, высокий представитель Е С Жозеп Боррель отметил: как только страны-члены согласятся использовать поступления от российских заблокированных активов, эти ресурсы будут направлены в Украину для ответа на ее неотложные военные нужды, в частности, для развития украинской оборонной промышленности и производства оружия в Украине.

После начала российского военного вторжения в Украину демократические страны мира заблокировали российские финансовые активы, превышающие сумму 300 млрд евро. По некоторым оценкам, большинство этих активов находятся в финансовых учреждениях на территории стран Европейского Союза, в частности в Бельгии.