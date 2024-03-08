Главное за неделю: инфляция замедлилась, деньги от ЕС придут уже в марте, валютные резервы «похудели»

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 0,3% по сравнению с 0,4% в январе и 0,7% в декабре 2023 года. Это самый низкий показатель с августа 2023 года. В годовом исчислении по сравнению с февралем 2023 года инфляция замедлилась до 4,3%.

Украина в марте-апреле получит от ЕС 6 миллиардов евро

Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд. евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд. евро поступит в апреле. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они похудели на 3,8%

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд.

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

Биткоин дотронулся $70 тыс, а Ethereum приближается к $4 тысячам

Криптовалютный рынок 8 марта близится к очередному перелому — биткоин уже дотронулся отметки в $70 тысяч, а Ethereum приближается к $4 тысячам.

ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 7 марта сохранил процентные ставки без изменений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. ЕЦБ сохранил три ключевых ставки на прежнем уровне на четвертом заседании подряд. НБУ подтвердил статус системной важности для 15 банков Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 миллионов, также наказал три банка и крупные обменники: список

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.