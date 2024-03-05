Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.
НБУ подтвердил статус системной важности для 15 банков
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Список системно важных банков
- А-Банк;
- Креди Агриколь;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Пивденный;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укрсиббанк;
- Универсал Банка.
Перечень банков утвержден решением Правления Нацбанка от 29 февраля 2024 г. № 70-рш «Об определении системно важных банков».
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
…земля налетит на земную ось??? Что?
Представляю -приходят к рожковой «ходоки» из банка, приносят «угощения» и слезно просят -подтвердите, мы банк, мы клиентов обслуживаем… А она, такая важная, брови свела и говорит — ну ладно, идите, будет вам «счастье» — подтверждаю!