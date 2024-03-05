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5 марта 2024, 12:11 Читати українською

НБУ подтвердил статус системной важности для 15 банков

Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.

Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2023 году.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСписок системно важных банков А-Банк; Креди Агриколь; Кредобанк; ОТП Банк; Ощадбанк; Пивденный; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк; Сенс Банк; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; Укрсиббанк; Универсал Банка.

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Список системно важных банков

Перечень банков утвержден решением Правления Нацбанка от 29 февраля 2024 г. № 70-рш «Об определении системно важных банков».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
333777n
333777n
5 марта 2024, 12:36
#
Монобанк відсутній 0_о
+
+38
Fantomas2020
Fantomas2020
5 марта 2024, 12:40
#
Универсал Банк есть. Монобанк — это мобильное банковское приложение. Банковские счета клиентов Монобанка открыты в Универсал Банке.
+
+6
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 марта 2024, 12:45
#
А если бы не подтвердил, что тогда могло произойти?
…земля налетит на земную ось??? Что?
Представляю -приходят к рожковой «ходоки» из банка, приносят «угощения» и слезно просят -подтвердите, мы банк, мы клиентов обслуживаем… А она, такая важная, брови свела и говорит — ну ладно, идите, будет вам «счастье» — подтверждаю!
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
5 марта 2024, 13:52
#
Якщо банк не є системно важливим, то йому дадуть можливість збанкрутувати. Системно важливий держава буде витягувати до останнього. Є два приклади таких банків Приват і Сенс (Альфа). При банкрутстві кожного з них — фонд гарантування може тільки заплакати і розвести руками …
+
0
xo4y xo4y
xo4y xo4y
5 марта 2024, 14:24
#
А звідки Ви узяли що Приват и Сенс були банкрутами!?Держава просто їх собі забрала.
+
+21
pocapo2
pocapo2
5 марта 2024, 13:09
#
Раньше, не знаю как сейчас, при банкротсве, выплаты, в системных, ч/з 6мес. были,и все убеждали что они самые самые…почти все рухнули.
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