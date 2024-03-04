Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.
Кабмин увеличит военный сбор и акцизы
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«Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)», — говорится в ответе министерства на запрос агентства.
В Минфине напомнили, что в декабре 2023 года представители украинской власти и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для выработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн.
Уточняется, что изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.
Кроме того, дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется:
- покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,
- продавцов недвижимости,
- розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,
- операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.
«Предложения также включают в себя акцизную пошлину на топливо в соответствии с минимальными стандартами ЕС, внедрению акцизной пошлина на воду, включая минеральные и карбонированные, с добавлением сахара или других подсластителей или ароматических веществ», — заявили в Минфине.
Ожидается, что соответствующие законопроекты будут представлены на рассмотрение Кабинета министров и рассмотрены Верховной Радой до конца первого квартала 2024 года.
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«Загалом за попередні два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів США зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс», — сказав він.
За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.
«Порядку 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році. Більше 42 млрд доларів ми залучили у 2023 році. План на цей рік залучити щонайменше 37 млрд дол. допомоги від наших партнерів», — повідомив Шмигаль.
Він додав, що дефіцит українського бюджету цього року становить понад 20% від ВВП України — 37 млрд дол.
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
Іншими словами — все здорожчає)))
Цікаво також коли ж пенсії та зарплати будуть приведені до мінімальних стандартів ЄС?