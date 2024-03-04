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4 марта 2024, 14:06 Читати українською

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

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«Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)», — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В Минфине напомнили, что в декабре 2023 года представители украинской власти и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для выработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн.

Уточняется, что изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Кроме того, дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется:

  • покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,
  • продавцов недвижимости,
  • розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,
  • операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

«Предложения также включают в себя акцизную пошлину на топливо в соответствии с минимальными стандартами ЕС, внедрению акцизной пошлина на воду, включая минеральные и карбонированные, с добавлением сахара или других подсластителей или ароматических веществ», — заявили в Минфине.

Ожидается, что соответствующие законопроекты будут представлены на рассмотрение Кабинета министров и рассмотрены Верховной Радой до конца первого квартала 2024 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 14

+
+89
bonv
bonv
4 марта 2024, 14:18
#
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив, що Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.
«Загалом за попередні два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів США зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс», — сказав він.
За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.
«Порядку 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році. Більше 42 млрд доларів ми залучили у 2023 році. План на цей рік залучити щонайменше 37 млрд дол. допомоги від наших партнерів», — повідомив Шмигаль.
Він додав, що дефіцит українського бюджету цього року становить понад 20% від ВВП України — 37 млрд дол.
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+54
bonv
bonv
4 марта 2024, 14:19
#
Штрафи і пені, плюс податки та відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
+
+90
Riojas
Riojas
4 марта 2024, 14:33
#
Напомните кто ввел временный военный сбор? А, ну да, это ж другое
+
+14
zzel
zzel
4 марта 2024, 15:18
#
Так у нас вроде и война с 2014 не прекращалась ?
+
+15
Riojas
Riojas
4 марта 2024, 14:20
#
Фопикам значит доначислят военный сбор, ну что ж, стоило ожидать
+
+15
irakez
irakez
4 марта 2024, 15:08
#
Додати до цього дурні пропозиції по мобілізації, і ФОПів в Україні сильно поменшає
+
0
Riojas
Riojas
4 марта 2024, 17:10
#
Да я в общем даже не сильно и против, если на дело пойдет… если…
+
+63
Rubi0
Rubi0
4 марта 2024, 14:28
#
Кто-то еще верит что весь мир с нами и нам дадут сотни млрд на восстановление? Вся война и разрушения будут оплачены из карманов оставшихся в стране.
+
+29
bonv
bonv
4 марта 2024, 14:37
#
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців — Богдан Данилишин. Ініціюють чи зменшили?
+
+22
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 марта 2024, 14:55
#
Тиск зменшать, податки збільшать. Хто проти — дотиснуть
+
0
SamBB
SamBB
4 марта 2024, 16:35
#
Це зменшення в сторону збільшення)))
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
4 марта 2024, 15:11
#
Порядок, в древние времена ето обозначало бы сами подумайте… Если осталось чем…
+
0
SamBB
SamBB
4 марта 2024, 16:34
#
«Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин»

Іншими словами — все здорожчає)))
Цікаво також коли ж пенсії та зарплати будуть приведені до мінімальних стандартів ЄС?
+
0
Rubi0
Rubi0
4 марта 2024, 17:19
#
Хотя бы просто Евро ввели в оборот, а то еще и банки с валютчиками корми, да и бизнес весь в цену товаров закладывает гривневые качели чтоб не прогореть. В итоге весь этот банкет под названием «национальная валюта» оплачивает с кармана рядовой гражданин.
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