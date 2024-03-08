Биткоин дотронулся $70 тыс, а Ethereum приближается к $4 тысячам

Криптовалютный рынок 8 марта близится к очередному перелому — биткоин уже дотронулся отметки в $70 тысяч, а Ethereum приближается к $4 тысячам. Об этом свидетельствуют данные на биржах и агрегаторах.

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К моменту написания новости цена BTC на бирже Gate.io составляет $66 тысяч. Впрочем, на графике видно как цена дотронулась отметки в $70 тысяч, прежде чем упасть.

Пятиминутный график торгов биткоина / Источник: TradingView

Для биткоина отметка $70 тысяч — это не только психологический барьер, но и новый исторический рекорд за все время торгов. На сайте CoinMarketCap он уже обновился и составляет — $70,083.05.

Аналогичная ситуация наблюдается и на графике Ethereum. Вторая по капитализации криптовалюта еще далека до преодоления исторического рекорда, который был зафиксирован два года назад на уровне $4891, но ETH вплотную приблизилась к отметке в $4 тысячи.

Пятиминутный график торгов Ethereum / Источник: TradingView