В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они «похудели» на 3,8%
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«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными в феврале продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.
Регулятор также сообщил, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 336,2 млн.
- $523,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
- $295,0 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;
- $3,2 млн — кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1 129,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,0 млн.
Также в феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.
Напомним, что в январе международные резервы похудели почти на 5%.
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