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6 марта 2024, 16:52 Читати українською

Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они «похудели» на 3,8%

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд.
Фото: Pixabay

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«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными в феврале продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

Регулятор также сообщил, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 336,2 млн.

  • $523,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
  • $295,0 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;
  • $3,2 млн — кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1 129,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,0 млн.

Также в феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

Напомним, что в январе международные резервы похудели почти на 5%.

Читайте также: Платежный баланс Украины в начале года ожидаемо ухудшился — Гетманцев

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+42
uxui
uxui
6 марта 2024, 17:05
#
Ещё не вечер. Как не тужатся удержать 36.6, и всё никак, весной летом ждем ракету
+
+27
BatonUA
BatonUA
6 марта 2024, 17:30
#
Біжи в бункер
+
+72
bonv
bonv
6 марта 2024, 17:05
#
Тупо спалюють валюту…
+
0
w33
w33
6 марта 2024, 18:31
#
До кінця березня надійде 5-6 млрд, тому все планово
+
+42
Dafxf4300
Dafxf4300
6 марта 2024, 18:51
#
Якщо жити надіями що багаті сусіди завжди дадуть нічого в житті не здобудеш. Нажаль весь бюджет та економічна стратегія побудована лише на запозиченнях, жодних ідей та пропозицій як розвиватись самотужки немає.
+
0
Ramo
Ramo
6 марта 2024, 19:34
#
Економічна модель від студента- першокурсника, який тільки-тільки освоїв загальноосвітні предмети без поглибленого вивчення профільних дисциплін. Яка влада, такі і економічні стратегії.
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