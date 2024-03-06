Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они «похудели» на 3,8%

В феврале международные резервы Украины снова снизились — на этот раз на 3,8% до $37,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными в феврале продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

Регулятор также сообщил, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 336,2 млн.

$523,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$295,0 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;

$3,2 млн — кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1 129,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,0 млн.

Также в феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

Напомним, что в январе международные резервы похудели почти на 5%.

Читайте также: Платежный баланс Украины в начале года ожидаемо ухудшился — Гетманцев