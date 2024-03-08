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8 марта 2024, 11:06 Читати українською

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 миллионов, также наказал три банка и крупные обменники: список

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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Какие банки наказал регулятор

Штрафы в размере 400 тыс. грн заплатили «Кристаллбанк» и «Аккордбанк» .

Первый не предоставил НБУ необходимую информацию согласно Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Аккордбанк получил наказание за нарушение статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», а также других нормативно-правовых актов.

«Нарушение заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно банком при проведении по поручению клиента валютных операций не приняты адекватные и достаточные меры для всестороннего анализа и проверки информации / документов о валютных операциях клиента», сообщает НБУ.

Также регулятор выписал письменную оговорку «Коминбанку» за нарушение Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Укрпочта заплатит штраф более чем в 17 миллионов

Укрпочта заплатит штраф в размере 17 387 053 грн. за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Также Укрпочта получила и письменную оговорку.

Какие финучреждения еще наказали в НБУ

  • ООО «ФК «ТАЙГЕР ИНВЕСТ» штрафы в размере 2532666,55 грн и 17 000,00 грн.
  • ООО «АВЕНТУС УКРАИНА» — штраф в размере 1 428 327,20 грн
  • ООО «МФК «АВЕРС» — штраф в размере 1400000,00 грн.
  • ООО «ПРЕМИУМ ФИНАНС» — штраф в размере 1 000 000,00 грн
  • ЧАО «УФГ» — штраф в размере 600 000,00 грн
  • ОДО «СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» — штраф в размере 595 000,00 грн.
  • ООО «ФК ПАРТНЕР», ООО «ФК «АКСИОМА» — штрафы в размере 500 000,00 грн.
  • ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» — штраф в размере 400 000,00 грн.
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ГГЛА» — штраф в размере 300 000,00 грн
  • ООО «ФК МАГНАТ» — штраф в размере 50 000,00 грн
  • ООО «ФК «ПРОФИНЕФ» — штраф в размере 17 000,00 грн
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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