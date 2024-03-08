НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 миллионов, также наказал три банка и крупные обменники: список

Национальный банк в феврале применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Какие банки наказал регулятор

Штрафы в размере 400 тыс. грн заплатили «Кристаллбанк» и «Аккордбанк» .

Первый не предоставил НБУ необходимую информацию согласно Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Аккордбанк получил наказание за нарушение статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», а также других нормативно-правовых актов.

«Нарушение заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно банком при проведении по поручению клиента валютных операций не приняты адекватные и достаточные меры для всестороннего анализа и проверки информации / документов о валютных операциях клиента», сообщает НБУ.

Также регулятор выписал письменную оговорку «Коминбанку» за нарушение Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Укрпочта заплатит штраф более чем в 17 миллионов

Укрпочта заплатит штраф в размере 17 387 053 грн. за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Также Укрпочта получила и письменную оговорку.

Какие финучреждения еще наказали в НБУ