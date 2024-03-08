Украина в марте-апреле получит от ЕС 6 миллиардов евро

Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет Интерфакс-Украина.

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«Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility», — сказал Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве в пятницу.

Напомним, что Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий также создание механизма Ukraine Facility — четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.