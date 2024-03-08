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8 марта 2024, 16:07 Читати українською

Инфляция в феврале замедлилась — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 0,3% по сравнению с 0,4% в январе и 0,7% в декабре 2023 года. Это самый низкий показатель с августа 2023 года. В годовом исчислении по сравнению с февралем 2023 года инфляция замедлилась до 4,3%, сообщает Госстат.

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 0,3% по сравнению с 0,4% в январе и 0,7% в декабре 2023 года.

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Базовая инфляция в феврале оставалась на уровне 0,4% в месячном исчислении, с начала года она составила 0,8%.

По подсчетам Госстата цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале выросли на 0,4%. Больше всего (на 4,4%) подорожали овощи. На 2,9−0,4% выросли цены на говядину, масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты. В то же время, на 3,5−0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,4%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности одежда — на 3,5%, обувь — на 3,4%.

Цены на транспорт снизились на 0,2% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и топлива и смазочных масел на 0,5%.

Напомним, что по итогам 2023 инфляция составила 5,1%.

Национальный банк прогнозирует, что инфляция ускорится в 2024 году до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
8 марта 2024, 16:22
#
Ничего страшного…
В марте рост цен
немного ускориться…
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