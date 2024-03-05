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5 марта 2024, 19:31 Читати українською

В Красном море перерезали кабели глобального интернета

В Красном море перерезали три кабеля, обеспечивающих глобальный интернет и телекоммуникации. Об этом сообщает Sky News.

В Красном море перерезали три кабеля, обеспечивающих глобальный интернет и телекоммуникации.

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Повреждение влияет на 25% трафика, проходящего через Красное море, на линиях, передающих данные в Африку, Азию и Ближний Восток. Среди них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN-Gulf, сообщает HGC Global Communications из Гонконга.

Позже в компании уточнили, что критически повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15 в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена.

Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что «начальное тестирование указывает на то, что пострадавший сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря».

В Seacom заявили, что компания перенаправляет трафик, который ей удалось сменить, хотя некоторые службы не работают.

Компания Tata Communications, являющаяся частью индийского конгломерата и стоящая за линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что «инициировала немедленные и соответствующие меры по исправлению ситуации».

Кто перерезал кабели

Хуситы отрицают факт саботажа линий на маршруте, что считается важнейшим для передачи данных из Азии в Европу. Они обвинили в сбоях военные операции Великобритании и США, не предоставив доказательств.

В то же время в прошлом месяце международно признанное правительство Йемена заявило, что хуситы планировали атаковать кабели.

Напомним

Ранее глава дипломатии Е С Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что сделка должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Источник: Минфин
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