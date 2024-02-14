«Дия» становится open source: что это значит

Кабмин принял постановление, разрешающее открыть код приложения «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это означает, что любой разработчик из любой точки мира сможет изучить код, документацию и разрабатывать собственные сервисы, подходящие к приложению.

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Какие преимущества открытия

По словам Федорова, открытие кода «Дии» будет иметь ряд преимуществ:

Экспорт «Дии» в другие страны: С открытым кодом и документацией «Дии» можно легко адаптировать к потребностям других стран.

Повышение прозрачности: Opensource-продукты — это прозрачность, которая будет хорошим сигналом для партнеров Украины.

Привлечение IT-сообщества: Разработчики со всего мира смогут не только использовать «Дию», но и предлагать свои идеи по его улучшению.

«Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах», — написал министр.

«Топовые мировые продукты работают на открытом коде. Например, эстонский приложение X-Road — на его основе мы построили систему „Трембита“, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами».

Федоров особо подчеркнул, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования «Дии».