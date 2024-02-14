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14 февраля 2024, 12:36 Читати українською

«Дия» становится open source: что это значит

Кабмин принял постановление, разрешающее открыть код приложения «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это означает, что любой разработчик из любой точки мира сможет изучить код, документацию и разрабатывать собственные сервисы, подходящие к приложению.

Кабмин принял постановление, разрешающее открыть код приложения «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Фото:epravda.com.ua

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Какие преимущества открытия

По словам Федорова, открытие кода «Дии» будет иметь ряд преимуществ:

  • Экспорт «Дии» в другие страны: С открытым кодом и документацией «Дии» можно легко адаптировать к потребностям других стран.

  • Повышение прозрачности: Opensource-продукты — это прозрачность, которая будет хорошим сигналом для партнеров Украины.
  • Привлечение IT-сообщества: Разработчики со всего мира смогут не только использовать «Дию», но и предлагать свои идеи по его улучшению.

«Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах», — написал министр.

«Топовые мировые продукты работают на открытом коде. Например, эстонский приложение X-Road — на его основе мы построили систему „Трембита“, отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами».

Федоров особо подчеркнул, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования «Дии».

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Philip92
Philip92
14 февраля 2024, 12:45
#
«Это означает, что любой разработчик из любой точки мира сможет изучить код, документацию и разрабатывать собственные сервисы, подходящие к приложению.» А так же сможет находить и использовать уязвимости — подумал, но не сказал Михаил Федоров
+
+15
Алекс Ф
Алекс Ф
14 февраля 2024, 12:51
#
Так в цьому і є фішка опенсорсу, находять і репортять розробникам щоб закривали дірки, коли знайдуть.
+
0
Бедный папа
Бедный папа
14 февраля 2024, 14:50
#
> є фішка опенсорсу, находять і репортять розробникам

як щодо «фішки» коли репортять фсб, а не розробникам?

+ щє є фішка коли розробники з київстару і без опенсорсу відкривають дірки
+
+9
Три літри
Три літри
14 февраля 2024, 13:37
#
Це взагалі то плюс для Дії. Бо в закритому коді теж можна знаходити вразливості, але це роблять або зловмисники, або дуже невелика кількість людей які про це не повідомлять розробника Дії.
+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 15:07
#
В линуксе тоже открытый исходный код и дыры по 10−20 лет не закрывают — и кто надо про них прекрасно знает.
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