Экспорт ИТ-услуг из Украины в 2023 году сократился на 8,4%

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За 12 месяцев прошлого года экспорт украинских IT-услуг составил в среднем $560 млн в месяц, что почти на 9,3% меньше, чем в 2022 году.

Наибольшее падение экспорта IT-услуг наблюдалось в первом квартале 2023 г., когда он сократился на 16,21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый низкий показатель в 2023 году был зафиксирован в сентябре, когда составил $521 млн.

В целом в 2023 году экспорт IT-услуг почти во всех месяцах был ниже, чем в 2022 году.

В 2023 году самый большой объем был зафиксирован в декабре ($611 млн), но он все равно меньше на 18% по сравнению с декабрем 2022 года, но на $47 млн больше, чем в ноябре 2023 года.

Основными странами-партнерами Украины традиционно остаются США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.

Согласно исследованию IT Research Ukraine, количество IT специалистов в Украине в 2023 году выросло до 307 тысяч, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата в IT составляет $2630, что на $270 больше, чем в 2022 году.

Доля ИТ в ВВП Украины составляет 4,9%, а вклад IT-отрасли в валовую добавленную стоимость (ВДС) — $5,5 млрд.