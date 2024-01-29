Как изменилась банковская сеть в 4 квартале 2023 года — данные НБУ

Общая сеть отделений украинских банков в IV квартале 2023 года выросла на 40 отделений — до 5138 отделений. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ .

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Как изменилась банковская сеть

В общей сложности за год сеть банков сократилась на 198 отделений. Из-за банкротства Айбокс Банка закрылось 69 офисов, а Укрстройинвестбанка — 50 офисов, Банка Форвард — 17, а банка «Конкорд» — 14. Суммарно это 150 закрытых отделений.

Среди платежеспособных банков наибольшее сокращение сети в Приватбанке (-78), который именно в прошлом году потерял первенство на рынке — у него сейчас 1132 отделения, тогда как больше всего теперь в Ощада — 1182 офиса.

Самый большой прирост за год продемонстрировал Асвио Банк (+36).

Кто больше всего открыл отделений

Больше всего новых отделений открыли два банка: Кристалбанк увеличил сеть на 13 отделений — до 40, а Асвио Банк — на 14, до 44 отделений.

Увеличивали сети также Райффайзен Банк (+3), ТАСкомбанк (+3), Коминбанк (+3), Банк Кредит Днепр (+3), МТБ Банк (+2), Укргазбанк (+2), Приватбанк (+1), Кредобанк (+1), Окси Банк (+1), Индустриалбанк (+1), ПУМБ (+1), УкрСиббанк (+1), банк «Украинский капитал» (+1), Пиреус Банк МКБ (+1).

Кто закрывал отделение

Закрывали свои отделения Правэкс Банк (-3), Мотор-Банк (-3), РВС Банк (-1), ЕПБ (-1), Аккордбанк (-1), Креди Агриколь Банк (-1), А-Банк (- 1).