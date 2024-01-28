80% украинцев пользуются интернетом каждый день — опрос

Доля украинцев, пользующихся интернетом каждый день, за год выросла с 72% до 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с поддержкой UNDP и Швеции, передает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Количество украинцев, ежедневно пользующихся интернетом, за год выросло с 72% до 80%. Начиная с 2021 года, этот показатель увеличился более чем на 10%.

Еще 11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно: 2−3 часа в неделю и реже. Не пользовалось интернетом вообще 9% респондентов. За два года (2021−2023 годы) доля последних уменьшилась на 5%.

Всеукраинский опрос продолжался в сентябре-октябре 2023 года среди жителей Украины 18 лет и старше, проживавших на подконтрольных правительству территориях. Опрос проходил методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). В общей сложности провели 2014 интервью.

Читайте также: OpenAI обновила ChatGPT и снизила стоимость подписки