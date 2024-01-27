OpenAI обновила ChatGPT и снизила стоимость подписки

Компания OpenAI выпустила обновления для версий GPT-4 и GPT-3,5, а также снизила стоимость подписки на последнюю. Об этом пишет ForkLog.

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Обновленная GPT-4 Turbo выполняет задачи вроде генерации кода «тщательнее, чем предыдущая модель», и призвана уменьшить случаи «лени», когда ИИ не до конца отвечает на запрос.

OpenAI также внесла изменения в GPT-3,5, которые улучшили ее точность и исправили баги при генерации ответов на английском языке.

Стоимость подписки на более позднюю версию снизилась на 50% — до $0,0005 за тысячу токенов. В выходные дни скидка будет составлять 25% ($0,0015).

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