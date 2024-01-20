В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала 2024 года. Об этом заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона.

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«Мы сможем, скажем так, первый этап — введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть, это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе», — рассказала Черногоренко.

Будут ли в электронном кабинете повестки

Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого „мобилизационного“ закона», — отметила она.

Черногоренко также отметила, что верификация в реестре «Оберіг» уже проведена.

«Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК», — добавила заместитель министра обороны.

Напомним

16 января Верховная рада приняла законопроект № 10062 по цифровизации армии.