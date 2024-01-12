В Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%

Министерство экономической политики и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году до 4,6% при увеличении инвестиций на 29,6% по сравнению с 2023 годом, что сформирует наибольший положительный вклад в рост ВВП. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

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Рост стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на 9%, импорта товаров и услуг — на 5,9%.

По словам Свириденко, министерство оценивает рост ВВП Украины по итогам 2023 г. в 5%.

По сравнению с довоенным 2021 годом возросла роль государства: сегодня ведущую роль играет сектор общегосударственного управления — это наша оборона и безопасность, социальная защита, помощь бизнеса. По оценкам Минэкономики, за 9 месяцев 2023 года удельный вес добавленной стоимости государственного управления в ВВП увеличился на 15 п.п. и составил 21,2% против 6,2% в 2021 году. По сути, этот сектор обеспечивает безопасность и помогает приспосабливаться экономике к новым условиям", — отметила Свириденко.

Кроме того, приоритетом экономики военного времени является финансирование инвестиций в оборонно-промышленный комплекс в восстановление разрушенной инфраструктуры. Так, по сравнению с 2021 годом, удельный вес валового накопления основного капитала в ВВП вырос почти на 4 п.п. до 17,1% преимущественно на средства бюджетного финансирования.

Вместе с тем, Минэкономики фиксирует изменение приоритетов потребления, в частности, падение потребления домашних хозяйств, что характерно для экономики военного времени. За отчетный период удельный вес конечных потребительских расходов домохозяйств в ВВП уменьшился почти на 2 п.п. до 66,3%.

Это также является следствием выезда украинцев за границу, что помимо прочего сказалось и на смещении распределения импорта товаров и услуг в сторону увеличения последних в общем объеме импорта.

Также вооруженная злость России повлекла огромные утраты в секторах, которые в довоенный период занимали фаворитные позиции. Так, металлургическая отрасль из-за значительных разрушений предприятий, временной их оккупации, заблокированной логистики находится в аутсайдерах.

За 9 месяцев 2023 года доля металлургического производства в структуре реализации промышленной продукции сократилась на 7,9 п.п. по сравнению с 2021 годом и составляет 9,9%.