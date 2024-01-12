В Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2024, 17:10 Читати українською

В Минэкономики спрогнозировали в 2024 году рост ВВП Украины на 4,6% и инвестиций — на 29,6%

Министерство экономической политики и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году до 4,6% при увеличении инвестиций на 29,6% по сравнению с 2023 годом, что сформирует наибольший положительный вклад в рост ВВП. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Министерство экономической политики и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году до 4,6% при увеличении инвестиций на 29,6% по сравнению с 2023 годом, что сформирует наибольший положительный вклад в рост ВВП.
Фото: me.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на 9%, импорта товаров и услуг — на 5,9%.

По словам Свириденко, министерство оценивает рост ВВП Украины по итогам 2023 г. в 5%.

По сравнению с довоенным 2021 годом возросла роль государства: сегодня ведущую роль играет сектор общегосударственного управления — это наша оборона и безопасность, социальная защита, помощь бизнеса. По оценкам Минэкономики, за 9 месяцев 2023 года удельный вес добавленной стоимости государственного управления в ВВП увеличился на 15 п.п. и составил 21,2% против 6,2% в 2021 году. По сути, этот сектор обеспечивает безопасность и помогает приспосабливаться экономике к новым условиям", — отметила Свириденко.

Кроме того, приоритетом экономики военного времени является финансирование инвестиций в оборонно-промышленный комплекс в восстановление разрушенной инфраструктуры. Так, по сравнению с 2021 годом, удельный вес валового накопления основного капитала в ВВП вырос почти на 4 п.п. до 17,1% преимущественно на средства бюджетного финансирования.

Вместе с тем, Минэкономики фиксирует изменение приоритетов потребления, в частности, падение потребления домашних хозяйств, что характерно для экономики военного времени. За отчетный период удельный вес конечных потребительских расходов домохозяйств в ВВП уменьшился почти на 2 п.п. до 66,3%.

Это также является следствием выезда украинцев за границу, что помимо прочего сказалось и на смещении распределения импорта товаров и услуг в сторону увеличения последних в общем объеме импорта.

Также вооруженная злость России повлекла огромные утраты в секторах, которые в довоенный период занимали фаворитные позиции. Так, металлургическая отрасль из-за значительных разрушений предприятий, временной их оккупации, заблокированной логистики находится в аутсайдерах.

За 9 месяцев 2023 года доля металлургического производства в структуре реализации промышленной продукции сократилась на 7,9 п.п. по сравнению с 2021 годом и составляет 9,9%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+21
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 января 2024, 17:28
#
Зачем эти манипуляции!!!
Что такое ИНВЕСТИЦИЯ?
И как и в какой форме собственности это будет выглядеть согласно нашему законодательству?
И в каком секторе (с какой величиной «добавочной стоимости») будут эти «инвестиции?
И 29% это что за «размер», по отношении к чему ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами