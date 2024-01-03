SpaceX запустила спутники Starlink с возможностью прямого подключения к мобильным устройствам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
SpaceX вывела на орбиту Starlink для прямого подключения мобильных устройств
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Первыми компаниями-провайдерами, которым станет доступна функция Direct to Cell (прямое подключение к мобильным устройствам), станут:
- американская T-Mobile
- канадский Rogers Communications Inc.
- японский KDDI Corporation
- австралийский Singtel Optus Pty Limited
- новозеландская One New Zealand Group Limited
- швейцарская Salt Mobile SA
- чилийская Entel
Новые спутники с функцией Direct to Cell обеспечат полный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц, где бы ни находился пользователь — на суше или в прибрежных водах. Главное — чтобы видно было небо.
Direct to Cell будет подключать также устройства IoT с общими стандартами мобильного протокола передачи — LTE.
По словам Илона Маска, запуск этих спутников позволит пользователям смартфонов иметь связь в любой точке планеты.
Однако «каждый луч может поддерживать всего около 7 Мбит».
«Поэтому это прекрасное решение для мест без покрытия сотовой сети, но оно не составит существенной конкуренции наземным сотовым сетям», — заявил Маск.
Отправлять текстовые сообщения пользователи смогут уже с 2024 года, а с 2025 года новая технология будет поддерживать голосовые звонки и просмотр веб-страниц.
Для использования новой технологии не нужно обновлять аппаратное обеспечение гаджетов или загружать специальные программы.
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