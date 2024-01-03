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3 января 2024, 11:32 Читати українською

Стоимость Twitter (X) упала на 71% после покупки Маском

Стоимость соцсети X (бывшая Twitter) упала на 71% после того, как ее купил Илон Маск. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на фонд Fidelity, владеющий долей компании.

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Покупка соцсети произошла в октябре 2022 года. Стоимость сделки составила $44 млрд. Маск не скрывал, что переплатил и многие эксперты отмечали, что оценка компании была завышена. Впрочем, миллиардер был уверен, что у Twitter есть невероятный потенциал.

По оценке Fidelity, стоимость соцсети скатилась до $12,5 млрд.

Количество ежемесячных пользователей X упало на 15% за первый год после прихода Маска, а доходы от рекламы снизились на 20%.

Напомним, что Маск уволил половину сотрудников компании и переименовал Twitter в X. После этого соцсеть попала в ряд скандалов, что привело к оттоку рекламодателей, в том числе таких крупных как Apple, Disney, Warner Bros Discovery.

Финансовые результаты X в 2023 году были достаточно скромными. Компания зафиксировала убытки в размере $1,03 млрд при доходах в $5,04 млрд.

Ранее «Минфин» писал, что соцсети прогнозируют банкротство в 2024 году. Аналитики считают, что такой конец компании может поставить под угрозу репутацию Маска и негативно повлиять на другие его бизнес-проекты.

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Источник: Минфин
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