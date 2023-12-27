Украинская ІТ-армия остановила работу одной из крупнейших бухгалтерских программ в рф

Украинская ІТ-армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в россии 1С-Рарус. Клиенты этой системы не могут работать в полную силу из-за отсутствия бухгалтерских сервисов. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Одна из крупнейших ERP-систем в россии остановила работу из-за атак украинской ИТ-армии», — написал он.

1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ.

«Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионный ущерб для российской экономики», — подчеркнул Федоров.