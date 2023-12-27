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27 декабря 2023, 9:47 Читати українською

В Украине запустили бета-тест Е-резидентства

В Украине запущен бета-тест uResidency — программа электронного резидентства для иностранных предпринимателей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

В Украине запущен бета-тест uResidency — программа электронного резидентства для иностранных предпринимателей.

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Что это дает иностранным гражданам

Эта инициатива открывает путь для иностранных граждан, которые могут регистрировать ФОП и управлять своим бизнесом из любого уголка мира, уплачивая налоги в украинский бюджет.

Весь процесс в uResidency полностью автоматизирован и доступен онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов.

Читайте: Вскоре иностранцы смогут онлайн открывать бизнес и платить налоги в Украине

Е-резиденты получат преимущества, такие как мобильный банкинг, низкое налогообложение (5%) и отсутствие необходимости в бухгалтерии и отчетах.

Ожидается, что эта программа станет источником восстановления украинской экономики, привлекая иностранных предпринимателей через налогообложение и инновационный сервис.

Что такое е-резидентство

Это специальный статус для иностранцев для ведения бизнеса в Украине онлайн без физического присутствия. Иностранцы смогут получить статус е-резидента, зарегистрироваться как ФОП 3 группы, платить единый налог в размере 5% от суммы дохода, открыть онлайн банковский счет для предпринимательской деятельности.

Напомним

Е-резидентство Украины не будет доступно гражданам россии, беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Bitcoin
Bitcoin
27 декабря 2023, 11:59
#
Е-профанация
+
0
JWT
JWT
27 декабря 2023, 12:11
#
«Е-резиденти отримають переваги, такі як мобільний банкінг, низьке оподаткування (5%)». Що, навіть без військового податку?
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