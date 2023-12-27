В Украине запущен бета-тест uResidency — программа электронного резидентства для иностранных предпринимателей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
В Украине запустили бета-тест Е-резидентства
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Что это дает иностранным гражданам
Эта инициатива открывает путь для иностранных граждан, которые могут регистрировать ФОП и управлять своим бизнесом из любого уголка мира, уплачивая налоги в украинский бюджет.
Весь процесс в uResidency полностью автоматизирован и доступен онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов.
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Е-резиденты получат преимущества, такие как мобильный банкинг, низкое налогообложение (5%) и отсутствие необходимости в бухгалтерии и отчетах.
Ожидается, что эта программа станет источником восстановления украинской экономики, привлекая иностранных предпринимателей через налогообложение и инновационный сервис.
Что такое е-резидентство
Это специальный статус для иностранцев для ведения бизнеса в Украине онлайн без физического присутствия. Иностранцы смогут получить статус е-резидента, зарегистрироваться как ФОП 3 группы, платить единый налог в размере 5% от суммы дохода, открыть онлайн банковский счет для предпринимательской деятельности.
Напомним
Е-резидентство Украины не будет доступно гражданам россии, беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами.
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