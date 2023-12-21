В «Дии» начали тестировать услугу — єПідприємець

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Что известно

«Важнейшие услуги для бизнеса в одном онлайн-заявлении. Присоединяйтесь к бета-тестированию услуги. Это как єМалятко, но для бизнеса: 8 услуг, 1 заявление, 20 минут времени — и вы открыли бизнес», — говорится в сообщении.

Новый сервис объединил следующие услуги для предпринимателей:

государственная регистрация изменений к ФОП;

регистрация противопожарной декларации;

государственная регистрация мощности;

представление информации о вакансиях;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

открытие банковского счета.

Кому доступна

В настоящее время услуга доступна только владельцам кафе, салонов и торговых точек. Со временем количество категорий будет увеличено.