Министерство цифровой трансформации призывает ФОП присоединиться к бета-тестированию комплексной услуги єПідприємець в «Дии». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Телеграме.
В «Дии» начали тестировать услугу — єПідприємець
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Что известно
«Важнейшие услуги для бизнеса в одном онлайн-заявлении. Присоединяйтесь к бета-тестированию услуги. Это как єМалятко, но для бизнеса: 8 услуг, 1 заявление, 20 минут времени — и вы открыли бизнес», — говорится в сообщении.
Новый сервис объединил следующие услуги для предпринимателей:
- государственная регистрация изменений к ФОП;
- регистрация противопожарной декларации;
- государственная регистрация мощности;
- представление информации о вакансиях;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- открытие банковского счета.
Кому доступна
В настоящее время услуга доступна только владельцам кафе, салонов и торговых точек. Со временем количество категорий будет увеличено.
Источник: Минфин
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