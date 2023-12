Какие книги МВФ рекомендует прочитать Зеленскому

1. Мир сейчас находится в состоянии поликризиса (много кризисов одновременно — polycrisis) или пермакризиса (постоянного кризиса — permacrisis). Украина находится в центре этого кризиса. Как с этим справиться и как починить этот мир, будет интересно прочитать в новой книге Гордона Брауна, Мохамеда Эль-Рияна и Нобелевского лауреата по экономике Майкла Спенса «Permacrisis».

2. Нашим ключевым военным и финансовым партнером сейчас являются США. Президент и команда делают все возможное, чтобы эта поддержка была непоколебимой. Для того, чтобы лучше понимать американскую внешнюю политику, есть много книг. Мы понимаем, что эта политика очень сложная, имеет много исторических особенностей. Поэтому я порекомендовал относительно новую книгу Боба Зелика, бывшего президента Всемирного банка «America in the World: History of US Diplomacy and Foreign Policy».

3. Украина стремится стать членом ЕС, и точно им станет однажды. Но нам нужно больше изучать и понимать, что такое семья Европейского Союза, как рождалась идея, какой смысл вкладывали родители-основатели в концепцию единого европейского пространства. Я лично не читал эту книгу, но после решений Европейского Совета планирую это сделать: «Мемуары Жана Моне».

4. После войны Украину ждет большая реконструкция. Мы все работаем над чем-то вроде Плана Маршалла. Но нам также нужно понять, а что это был за план — сможем ли мы скопировать его, или нам придется создавать для себя что-то другое, вроде Плана Урсулы, Кристалины или Прицкер. Я не знаю книги, лучше на эту тему, чем книга Бена Стейла «Marshall Plan».

5. Но нам еще предстоит выиграть войну. Я не специалист по военному делу, но хочу больше разобраться в нем. В последнее время вышло несколько важных книг о войне в 21 веке. Я посоветовал выбрать новую книгу генерала Петреуса (вышла в середине октября 2023 года и уже включает главы о российском вторжении) — «Conflict».

6. Зеленский известен, как очень сильный оратор. Его речи последние два года были слышны и в парламентах ключевых стран-партнеров, и на площадях ключевых столиц мира. Есть такая книга «The World's Great Speeches» — я уверен, что несколько вещей Президента будет в этой, или похожей книге в будущем.

7. В прошлые годы выходило много книг о том, что в современном мире власть также будет достигаться через преимущества во владении ИИ. 2023 год был годом развития искусственного интеллекта, и поэтому, по моему мнению, Украине важно дальше развиваться, как стране, в которой ИИ также имеет практическое применение — от военных действий до образования и государственного управления. Поэтому я порекомендовал книгу, которую написали двое моих хороших друзей из MIT: Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон «Power and progress». Она о том, как смотреть на ИИ в парадигме развития технологий.

8. Украина — демократическая страна, которая стремится еще воплощать либеральные экономические реформы. Параллельно мы пытаемся построить сильное государство, но также и сильное гражданское общество, которое уравновешивало бы государственный аппарат, делало бы его подотчетным. Я не читал лучше книги на эту тему, чем фолиант Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Узкий коридор».

9. От климатических изменений мы никуда уже не денемся, к сожалению. Но нужно понять, как избежать катастрофических последствий, которые изменение климата принесет нашей планете. У Украины во время восстановления также есть роль в этом процессе — мы должны отстроить нашу экономику и наши города более зелеными и устойчивыми (sustainable). На тему климата написано множество книг. Я посоветовал книгу Билла Гейтса «How to avoid climate disaster».

10. И последнее: Владимир Зеленский также и муж для своей жены, и отец для своих двоих детей. Из-за работы он проводит много времени не в кругу семьи. Но и Первая Леди играет немаловажную роль в продвижении интересов Украины. И это совершенно естественно, что многие женщины в современном мире взваливают на свои плечи очень много не всегда свойственных задач. Об этом пишет в своей книге «Career and Family» лауреат Нобелевской премии в этом году Клаудиа Голдин. Ее я также посоветовал, чтобы Президент передал Елене Зеленской.